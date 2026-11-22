選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）舉行，各投票站今早9時開放，多名政府官員到不同票站視察，其中政制及內地事務局局長謝小華、常任秘書長黃少珠和副局長胡健民，今早分別前往5個票站，謝小華呼籲各合資格選民把握時間，踴躍投票，讓能代表業界和整體社會利益的賢能之士加入選委會。



選舉委員會界別分組一般選舉在今日（11月22日）舉行，全港設有五個一般投票站，港島票站設於港灣道體育館。（呂婉盈攝）

政制及內地事務局局長謝小華視察票站。（政制及內地事務局）

政制及內地事務局局長謝小華、常任秘書長黃少珠和副局長胡健民，今早分別前往五個票站巡視。謝小華呼籲各合資格選民今日把握時間，踴躍投票，選出心儀的代表，讓有擔當、有視野、真正能代表業界和整體社會利益的賢能之士加入選舉委員會，讓選委會在未來五年更好履行憲制職能，讓香港能更好融入和服務國家發展大局，最終惠及市民。

民政及青年事務局局長麥美娟，聯同該局常秘李百全、副局長梁宏正及民政事務總署署長杜潔麗，到九龍公園票站支持選委會選舉。（梁家俊攝）

民政及青年事務局局長麥美娟則聯同民青局常秘李百全、副局長梁宏正及民政事務總署署長杜潔麗，一早到調景嶺體育館票站了解運作情況。民青局表示，局方團隊今日亦會去港九新界其他票站了解投票情況，呼籲合資格選民務必投票，積極履行落實「愛國者治港」原則下的重要憲制責任，善用手中一票，選出德才兼備、務實有為的選委，攜手開啟香港更美好的新篇章。

選舉委員會界別分組一般選舉在今日（11月22日）舉行，全港設有五個一般投票站，其中一個位於尖沙咀九龍公園體育館。（梁家俊攝）

保安局局長鄧炳強到港灣道體育館票站視察。（呂婉盈攝）

保安局局長鄧炳強在今早也曾分別到過尖沙咀九龍公園體育館投票站、以及港灣道體育館票站視察，於兩票站分別逗留約5分鐘後離開，其間曾與在場當值的民安隊人員交談，惟無回應提問。

鄧炳強後來在社交平台發文稱，為確保選舉順利進行，保安局啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察票站地區市面狀況；警隊與民安隊人員亦在各票站當值，維持秩序與管理人流。他指，選委會在香港選舉制度中扮演關鍵角色，肩負提名行政長官候選人與選出行政長官，以及選出部分立法會議員的重要職能，相信在大家的守護下，選舉定能安全、有序、順利完成。

行政長官李家超在選舉前夕（21日）的下午，也在政制及內地事務局局長謝小華及選舉管理委員會主席陸啟康法官陪同下，到訪位於灣仔港灣道體育館的一般投票站，了解場地佈置及最後準備情況，並為票站工作人員打氣。

選舉管理委員會主席陸啟康（後排左一）今日下午與政制及內地事務局局長謝小華（後排右二）及選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（前排中），陪同行政長官李家超（前排左）視察設於港灣道體育館的2026年選舉委員會界別分組一般選舉投票站，了解選票檢測機的操作。（政府新聞處）