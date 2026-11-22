選舉委員會界別分組一般選舉今日（11月22日）舉行，選舉管理委員會主席陸啟康今早巡視位於會展的中央指揮中心及數據資訊中心後表示，當局吸取過往出現點票延誤的經驗，已作出很多風險管理及優化措施，有信心今次點票工作可在合理時間內完成。



選舉管理委員會主席陸啟康法官（右二）、委員石丹理（右三）、文本立（右四）在署理數字政策專員張宜偉（右六）的陪同下，視察選舉委員會界別分組一般選舉資訊科技支援中心。（政府新聞處）

上屆電子點票遇技術問題 耗14小時點4380選票

上屆（2021年）選委會選舉採用電子點票系統，但過程中出現技術問題，最終花費近14個小時，才點算完約4380張選票，時任選管會主席馮驊向受影響界別致歉，稱有票箱的報表數據不正確，需要多次核實，以至令點票程序延後。

陸啟康今早見記者時，被問及是否擔心歷史重演。他表示，一般不會預測點票所需時間，但希望可以有效率盡快完成。他指出，當局已吸取過往點票延誤的經驗，作出很多風險管理和優化措施，包括櫃枱數目、電子選民登記冊系統安排與選票箱交收程序。

選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官（左二）、委員石丹理（右二）、文本立（左一），以及選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（右一）觀察2026年選舉委員會界別分組一般選舉開始投票的情況。（政府新聞處）

陸啟康籲踴躍投票：選委會在特區治理架構擔當關鍵角色

對於電子點票系統，陸啟康表示，去年的選委會補選及立法會功能組別選舉亦有採用，證明可有效運作。他補充，雖然有些點票程序無法控制，例如問題選票數目與裁定問題選票的時間，但有信心點票工作可在合理時間內完成。

陸啟康呼籲投票人踴躍投票，強調選委會在特區治理架構扮演非常重要和關鍵的角色，包括提名行政長官候選人和選出候任行政長官。他又表示，現階段非常滿意選舉安排和進度，但不會評論投票率，亦沒有任何指標。