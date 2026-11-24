政府擬實施「電動車電池生產者責任計劃」，就每公斤退役電池徵收6元「循環再造徵費」，預料首年每輛電動私家車徵約3000元，之後每年遞增800元，到2043年增至1.5萬元。政府目標明年向立法會提交修例草案，冀2029年全面推行。



環境及生態局今日（24日）在立法會環境事務委員會上表示，會留意市場回收技術發展，以及「黑粉」的價格變動，預計最終徵費有可能下調，環保署將每年檢討適時調整徵費水平。同時，「循環再造徵費」不會計算在汽車首次登記稅內。



首年每輛車徵收約3000元 每年增800元

「電動車電池生產者責任計劃」下，政府擬於電動車供應商分發新車或電池前徵收「循環再造徵費」，按電池重量計算，首年每公斤6元，以一般私家車配備500公斤電池計，收費則為約3000元，之後每年遞增800元，至2043年增至1.5萬元；車主換電池或「劏車」可獲一次免費回收及車輛註銷服務。

法例適用於計劃實施前或後購買的電動車，車主可到供應商或計劃營運者設立的退還點，免費更換電池及註銷車輛，車主、供應商及計劃營運者須分別申報。計劃營運者須申報經手的退役電池資料和每月回收量。至於回收商則須提交電池入庫、回收處理成黑粉及出庫紀錄。署方會建立「電池追蹤溯源機制」，要求持份者在各階段申報。

圖為環境及生態局副局長黃淑嫻。（立法會直播）

冀藉生產者責任計劃 完善電池管理

環境及生態局副局長黃淑嫻表示，隨電動車在港日益普及，預計退役電動車電池數量會由2026年約1300公噸，逐步上升至2030年的6700公噸，假如有關電池得妥善處理，可由廢物變成珍貴的資源。她續指，為避免資源浪費，管控安全風險，以及防止環境污染，當局認為有需要加強規管，冀藉「電動車電池生產者責任計劃」完善電池的管理，並為本地處理廢電池提供經濟誘因。

鄭健：徵費有可能下調

環境保護署副署長(減廢)鄭健表示，政府會逐年調整「循環再造徵費」，讓市場有充分時間適應。不過，當局會留意市場回收技術發展，同時注意「黑粉」的價格變動。他預計，最終徵費有可能下調，環保署亦會每年檢討適時調整徵費水平。

工聯會議員鄧家彪追問，政府會在甚麼情況調整徵費水平。環境保護署助理署長（廢物管理）黃智華指，當局是按循環再造徵費，及每年新登記車輛估算，確保足以支付該年退役電動車的處理量，日後會視乎市場規模及回收技術發展再作檢視，不排除有機會平穩增加或下調。

民建聯主席陳克勤支持實施責任計劃，認為不但與環保有關，亦能為本港的綠色產業開拓一條新道路。他關注，政府如何確保在實施責任計劃前，不會出現胡亂棄置電池的情況。他又提到，雖然現時電動車退役電池數量，足夠維持回收商日常運作。不過，他關注若日後市場轉用氫能車，或其他新技術，致電池數量減少，會否影響回收商的經營，政府有否就此制定預案。

自由黨議員邵家輝。（立法會直播）

邵家輝冀參考「四電一腦」計劃徵費安排

自由黨主席邵家輝認為，在「電動車電池生產者責任計劃」下，應由消費者自行付費處理電池。然而，是次政府文件未有清楚列明消費者的相關責任，他期望當局日後在法例中明確訂明，讓市民知悉有關徵費屬電池回收費用，而非車價的一部分。他以現時「四電一腦」計劃徵費安排為例，指銷售商分開列明電器售價及生產者責任徵費，有助市民清楚了解有關收費的用途。

料供應商未必全數轉嫁徵費

黃淑嫻表示，供應商最終會否將「循環再造徵費」轉嫁予消費者屬商業考慮，轉嫁與否均有可能。不過她估計，鑑於市場競爭激烈，供應商未必會全數轉嫁成本，具體情況因個案而異。

循環再造徵費不會計算在汽車首次登記稅內

黃智華補充，當局將參考「四電一腦」徵費安排，清晰列明相關徵費，同時上述徵費不會計算在汽車首次登記稅內。