環保署將在下周二（24日）就預計在2028年實施的「電動車電池生產者責任計劃」徵詢立法會環境事務委員會，署方今日向傳媒簡介技術細節。計劃下，電池供應商在分發新車或電池前，須先向環保署登記，並支付每公斤6元「循環再造徵費」。以一般私家車配備500公斤電池計，每輛車須繳付3,000元。預計2028年下半年開始收費，2029年全面實行措施。



雖然徵費對象不是車主，但向電池供應商徵費，會否令電動車價上升，變相把徵費轉嫁給消費者？環保署發言人沒有回應政府有否措施遏止這種情況，僅稱「留返畀市場決定」 。



環保署將在下周二就預計在2028年實施的「電動車電池生產者責任計劃」徵詢立法會環境事務委員會。（資料圖片／洪戩昊攝）

電動車退役電池未來5年升5倍

電動車愈來愈普及，如何處理電動車舊電池也考功夫。環保署早前指，根據過去電動車首次登記的數字，就未來5年電動車退役電池量作出粗略估算，將由今年約1,300公噸逐步上升至2030年約6,700公噸。因此，環保署預計在2028年實施「電動車電池生產者責任計劃」。

希望有份生產呢件廢物嘅，喺佢嘅生命結束嘅時候，共同分擔處理返呢件廢棄產品嘅責任。 環保署發言人

環保署將在下周二（24日）就預計在2028年實施的「電動車電池生產者責任計劃」徵詢立法會環境事務委員會。（資料圖片／鄭子峰攝）

定價準則：希望剛好覆蓋該年的回收費用

計劃下，電池供應商在分發新車或電池前，須先向環保署登記，並支付每公斤6元「循環再造徵費」。署方發言人指，定價準則是希望每年的徵費收入剛好覆蓋到該年的回收費用。為應對上升的回收費用，徵費預期每年會上調1.6元，會動態調整，直至達到每公斤30元的平穩水平。受規管的包括私家車、的士、商用車及電單車等。被問及政府有否措施遏止供應商把徵費轉嫁給消費者，署方發言人則沒回應。

環保署將在下周二（24日）就預計在2028年實施的「電動車電池生產者責任計劃」徵詢立法會環境事務委員會。（資料圖片／鄭子峰攝）

更換電池須向環保署申報 每組電池可享一次免費回收

發言人指，徵費收入將用作覆蓋回收費用。不論電動車在計劃實施前或後購買，車主在換電或「劏車」時，每組電池可享一次免費回收服務。不過，車主在換電或「劏車」時須簽申報表，交由電池接受方提交至環保署。署方發言人指，車主及電池接受方也有申報責任，建議車主即場核實申報完成後才離開。

若車主選擇在中國內地換電，可將本地舊電池的免費回收資格轉移至在內地安裝的新電池，但必須於回港後的30日內向環保署提交申報表，否則或會損失免費回收服務機會。

若電池接受方沒有申報，最高罰款5萬元；若車主沒有申報，最高可被罰款一萬元。另外，若電池接受方沒向車主提供一次免費電池回收服務，最高可被罰款10萬元。