李家超：明年設全港首個超級電動車充電站　推綠色科技橋頭堡計劃

環境及生態局與國家生態環境部今日（26日）首次在香港舉辦「一帶一路」綠色創新大會。行政長官李家超表示香港計劃未來一年設立全港首個電動車超級充電站，即是超級類別充電技術示範站，同時推「綠色科技橋頭堡計劃」。



今日（26日）環境及生態局與國家生態環境部將首次在香港聯合舉辦「一帶一路」綠色創新大會。（林曉儀攝）

今日（26日）環境及生態局與國家生態環境部將首次在香港聯合舉辦「一帶一路」綠色創新大會。（林曉儀攝）

明年推「綠色科技橋頭堡計劃」助企業技術走向世界

李家超致辭表示，香港已連續八年成為亞洲安排國際綠色及可持續債券發行的領先地區，相關發行額約佔區內總額的四成。特區政府上月已定價發行約200億港元的數碼綠色債券，分別以港元、美元及歐元結算。當局明年將推出「綠色科技橋頭堡計劃」，協助中國內地及海外綠色企業將其技術走向世界。

今日（26日）環境及生態局與國家生態環境部將首次在香港聯合舉辦「一帶一路」綠色創新大會，行政長官李家超在大會上致辭。（林曉儀攝）

明年設立全港首個超級電動車充電站

他又指，特區政府將於明年推出「綠色科技配對項目」，協助內地及海外綠色企業開拓「一帶一路」市場。香港正與國家能源局合作，計劃未來一年設立全港首個電動車超級充電站，即是超級類別充電技術示範站，設計與國家及歐洲充電標準相容，擴大科技應用範圍。

今日（26日）環境及生態局與國家生態環境部將首次在香港聯合舉辦「一帶一路」綠色創新大會，國家生態環境部部長黃潤秋在大會上致辭。（林曉儀攝）

國家生態環境部部長黃潤秋致辭時指，香港背靠祖國、聯通世界，對於加強綠色「一帶一路」的國際合作以及攜手共建清潔、美麗、可持續的世界具有特殊重要的意義。他提出三方面推動綠色發展及轉型，包括加強綠色戰略對接、綠色產能互補以及綠色融資渠道。他希望藉香港作為對外開放的窗口，加強與一帶一路國家合作，創造綠色技術、成果，惠及更多發展中國家。