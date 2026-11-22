2026電動車能耗排行！綜合台灣經濟部能源署2026年1至9月電動車耗能測試資料統計，目前送交測試及在售純電車款已明顯分化為「大電池長途王」與「高能效慳電王」兩大陣營。平治全新純電CLA 250+憑藉792公里續航力稱冠，而Tesla則以每度電行駛8.4公里成為慳電標竿。



2026電動車能耗排行！

2026年電動車續航Top 5出爐：長途王與慳電王有何分別？

不少買家選購電動車時，習慣將「高續航力」與「慳電」畫上等號，但2026年測試數據揭示兩者並非完全重疊。續航里程取決於「可用電池容量」乘以「平均能效（km/kWh）」。車廠要打造長途車款，往往需配備逾80 kWh大電池，惟車重增加會令市區頻繁起步的電耗上升；相反，車身輕量化配合碳化矽（SiC）逆變器與低風阻設計，即使電池容量適中，依然能造出極佳慳電表現。

按2026年1至9月測試及公布規格，在售純電車續航力Top 5依次為：

平治CLA 250+：搭載85 kWh電池、800V高壓架構及雙速波箱，在平治純電CLA 250+規格測試中錄得高達792公里WLTP續航力，其325 kW直流快充只需10分鐘即可補充325公里，長途實力冠絕同級。



Top 1 平治CLA 250+。（Mercedes-Benz）

Tesla Model 3（測試新版本）：該車單次續航達661公里，同時創下8.4 km/kWh（每百公里僅耗約11.9度電）的超高能效，兼顧長途與慳電。



Top 2 Tesla Model 3。（Tesla）

奧迪（Audi）A2 e-tron：於2026年9月推出，據奧迪A2 e-tron規格報道顯示，170 kW版本配備84 kWh電池，最高續航達646公里；其140 kW節能版更創下每百公里僅耗12.8度電（約7.81 km/kWh）的廠方最高能效紀錄。



Top 3 奧迪（Audi）A2 e-tron。（Audi）

奧迪A6 Avant e-tron Performance：列入2026年續航能耗排行榜重點車款，受惠於流線型旅行車車身與大容量電池組，續航力輕鬆突破600公里門檻。



Top 4 奧迪A6 Avant e-tron Performance。（Audi）

富豪（Volvo）EX90 Twin：於2026年能源署測試清單中亮相，作為大型七座純電SUV，在WLTC標準下仍交出550公里的穩健長途成績。



Top 5 富豪（Volvo）EX90 Twin。（Volvo）

經常需要跨區長途駕駛或家中未有私人叉電位的車主，首選平治CLA 250+及奧迪A6 Avant e-tron等「長途王」，以減少光顧公眾快充站次數；若以市區日常代步為主，Tesla Model 3及奧迪A2 e-tron等「慳電王」每公里電費遠低於傳統燃油車，長遠養車成本更具優勢。

資料來源：台灣經濟部能源署、Mercedes-Benz、Tesla、Audi

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

