亞非法協年度仲裁論壇上今日在香港開幕，律政司司長林定國致辭時表示，亞非法協成立70年來，一直秉持透過磋商與合作、和平解決爭議的共同理念，當前多邊主義和以規則為基礎的國際秩序面對挑戰，這份堅持尤為重要，香港近年與亞非法協的合作，亦體現了這些理念在新興領域的實踐。



亞非法協年度仲裁論壇在香港舉行。（林定國facebook）

亞非法協深耕和平解紛機制70年 傳承萬隆精神

林定國在社交平台發文介紹，今年適逢亞洲非洲法律協商組織（亞非法協）成立70周年，這個組織源於1955年印尼萬隆會議，現有49個成員國，總人口約佔全球總人口三分之二。

在中央政府及亞非法協的大力支持下，亞非法協香港區域仲裁中心於2022年成立。過去4年，律政司與中心的合作日益深入，當中體育爭議解決是我們共同開拓的一個重要領域。

律政司與亞非法協共同開拓體育爭議解決機制

林定國指出，體育爭議解決先導計劃是《施政報告》措施及《香港第一個五年規劃》的重點項目，由中心管理，自今年2月起接受申請，已有成功調解個案。計劃採用「先調解、後仲裁」模式，按《亞非法協香港區域仲裁中心體育產業調解及仲裁規則（2026年）》運作。專屬名冊匯聚香港及23個司法管轄區的專業人才（53名調解員、43名仲裁員）。中心已公布調解與仲裁混合示範條款，並推動本地體育總會採納，從源頭建立爭議解決機制。

亞非法協年度仲裁論壇在香港舉行。（林定國facebook）

亞非法協年度仲裁論壇在香港舉行。（林定國facebook）

國家主席習近平上周在亞太經合組織工商領導人峰會發表的主旨演講中，強調通過對話協商解決分歧，以團結協作應對挑戰。林定國表示，這與萬隆精神一脈相承，期待香港與亞非法協及各地伙伴繼續拓展合作，讓和平解決爭議的理念在更多領域付諸實踐。

林定國：香港法律樞紐拓展跨地域跨專業合作

他又指出，隨着國際統一私法協會亞太地區聯絡辦公室正式開幕，香港法律樞紐匯聚更多國際機構，結合各機構專長與網絡，為跨地域、跨專業合作開拓更廣空間，期望香港為日益蓬勃的法律生態圈作出更大貢獻。