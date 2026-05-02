林定國：香港法律制度需與時並進　正大規模檢討仲裁法例

律政司司長林定國早前率團訪京，他今日（2日）表示，行程非常充實，拜訪很多部委和非官方機構，期望內地官方和其他機構更理解本港普通法制度，同時本港亦要了解內地需求，以更好配合國家未來發展。



他又指香港法律制度要與時並進、配合國際需要，吸引更多人使用本港法律服務，律政司正對仲裁法例進行大規模檢討，有需要會優化。



上月訪京 介紹香港普通法如何協助企業「走出去」

林定國今日出席電台節目，回顧北京之行。他指，行程中拜會了多個官方部委，包括最高人民法院、最高人民檢察院、司法部及商務部等，形容範圍廣泛。他續稱，此行旨在向內地介紹香港的普通法制度如何協助國有及民營企業「走出去」。同時希望可增進內地官方，與非官方機構對香港普通法制度的理解，並探討香港如何能更好地配合國家未來的發展需求。

林定國（右二）到訪香港國際仲裁中心北京代表處。（政府新聞處圖片）

有需要會優化仲裁法例 以維持竸爭力

香港正制定首份五年規劃，林定國表示，「十五五」規劃綱要提出深化國際法律，及解決爭議服務中心，香港在質和量方面要再提升，例如法律制度要與時並進、配合國際需要，吸引更多人使用本港法律服務，透露律政司正對仲裁法例進行大規模檢討，有需要時會進行優化及改善，以維持香港的競爭力。

至於新興國家方面，林定國指，希望這些國家使用本港法律服務，亦會邀請有關國家的法律界人士來港深入交流。