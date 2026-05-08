林定國： 律政司完成修訂調解條例建議　下半年推動立法

2026年全球調解峰會今日（5月8日）在會展舉行。本屆峰會由總部設於香港的國際調解院首度主辦，律政司司長林定國在峰會上表示，律政司成立的調解監管制度工作小組已完成修訂《調解條例》建議，將於今年下半年推展相關修訂工作。



全球調解峰會在會展舉行。（林定國Facebook)

逾400專家、政策制訂者及業界領袖參加全球調解峰會

林定國表示，全球調解峰會匯聚400多名來自48個國家和地區的全球調解專家、政策制定者與業界領袖，共同探討跨文化國際調解、金融投資爭議調解及全球調解生態圈建設等前沿議題，進一步推動香港邁向「全球調解之都」的發展目標。

他憶述，律政司去年5月30日在香港舉辦《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，隨即完成舊灣仔警署改建工程，讓這座歷史建築正式成為國際調解院總部。去年10月20日，國際調解院正式開幕，並舉行首次理事會會議。由去年簽署儀式至今未滿一年，《公約》簽署國已由當初的33個增加至41個，當中13個國家已經成為締約國，成績斐然。

籌建香港國際法律服務大樓 提供培訓及服務設施

林定國表示，特區政府，特別是律政司，將繼續以不同方式支持國際調解院的工作，包括負責總部的維修保養、繼續借調香港法律專業人員到國際調解院秘書處，以及主動推廣使用國際調解院進行調解，包括率先在香港作為締約方的合適國際協議中，加入國際調解院調解條款。

此外，律政司正籌備興建一座全新的香港國際法律服務大樓，將毗鄰國際調解院總部，除提供培訓及爭議解決設施外，亦已預留空間予國際調解院，配合其日後需要。

林定國強調，香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位備受認可，為在國際調解院框架下進行國際調解提供了理想的生態環境。香港的目標是建設成為國際調解之都。自2009年律政司推出「調解為先」承諾書運動至今，已有超過1,000間公司、機構或團體以及個人簽署承諾書。2024年11月，律政司發表有關在政府合約中加入調解條款的政策宣言，指出政府將在政府合約中加入調解條款，並以此作為一般政策。

中國指定24名調解員 10人來自香港

林定國指出，由律政司於2024年10月成立的調解監管制度工作小組，已完成全面檢視並提出一系列建議，包括建議修訂《調解條例》。律政司將於今年下半年推展相關法例修訂工作。

香港另一優勢是擁有深厚的法律專業人才庫。林定國透露，在中國指定加入國際調解院調解員名單的24位調解員當中，有10位來自香港。