新疆棉花｜葉劉淑儀fb曬Burberry經典格紋頸巾　稱將停用品牌產品

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-26 17:45

多個連鎖知名品牌因「拒用新疆棉花」引起風波，內地、香港、台灣有人表態支持新疆棉花。新民黨立法會議員葉劉淑儀今日（26日）在facebook上表態支持新疆棉花，晒出3條英國品牌Burberry經典格紋羊毛頸巾，稱基於該品牌對新疆作出失實及無理指控，決定停用Burberry產品。

葉劉淑儀指，Burberry是她十分喜歡的品牌之一，特別是其經典款羊毛頸巾，認為產品既美觀又保暖，但是基於該品牌對新疆作出失實及無理指控，因此決定即時停買及停用其產品，直至品牌道歉或撒回指控為止。

除了葉劉淑儀外，多個中、港、台藝人均表態支持新疆棉花，包括陳奕迅、許光漢、彭于晏、歐陽娜娜等藝人，並與相關代言品牌解除合約，中國內地網民亦在微博發帖聲稱要抵制拒用新疆棉花的品牌。

Burberry網頁顯示，葉劉淑儀同款頸巾，售價為4,300元。

Burberry網頁顯示，葉劉淑儀同款頸巾，售價為4300元。