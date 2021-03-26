選舉改制︱陳智思料資格審查委員會如內部審核　國安署將提供資料

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-26 17:25

全國人大早前通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，其中一大焦點為設立候選人資格審查委員會。政圈關注委員會的組成，當中有意見提出應有國安公署人員任委員，亦可包括退休法官等。 行政會議召集人陳智思接受《思考香港》訪問表示，委員會的組成並非外界想像中複雜，估計不會是另一個獨立組織，反而傾向是一個內部審核機制。他解釋指，過去選舉主任都會向不同政府部門索取資料，日後的處理手法及程序只是由選舉主任轉為資格審查委員會處理，他預計國安公署將會是其中一個資料來源。 陳智思估計，由於未來有多場選舉，需要審核的人很多，過程亦要快，「尤其是（資料）去到國家安全，未必需要外邊人處理，應是內部評核，多於獨立第三者參與。」他又說，暫時未聽聞行政長官會是委員會成員之一，他認同若有人計劃參選，就不應成為該屆委員會成員。

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「中央政府絕不容許有人Hea做」 增選委會界別非民主倒退

全國人大本月中通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，表明愛國愛港人士為治港主體。陳智思說，今次是一個吸引理性、專業人才重投建制從政的機會，他認為，未來不論從哪一途徑選出來的參政者，都需要以整體香港利益出發，解決本港深層次矛盾，強調「中央政府絕不容許有人Hea做」。

對於來屆立法會將增設選舉委員會界別，陳智思不認同是民主倒退。他指回歸初期立法會都曾有選委會界別。而過去在比例代表制下，「（議員）取得數萬張選票支持就可獲取一個立法會議席」，令更多人利用「炒作」去搶位，「打着妖魔化國家，將問題、責任轉往內地，加劇中港矛盾，反而不是解決問題，而是加劇互相不信任。」

陳智思坦言，改革選舉制度未必「一定得」，但最少有希望，「沿用我們現時政治制度，我看不到如何解決問題，只會是死胡同。換了制度，我不能保證可立即解決所有問題，但肯定有機會。」

陳智思說，暫時未聽聞行政長官會是委員會成員之一，他認同若有人計劃參選，就不應成為該屆委員會成員。（資料圖片／李澤彤攝）

若非真心認同共產黨 不應參與選舉

陳智思強調，中央政府對香港期望較香港市民更高，亦知道香港出現甚麼問題。他指出，「中央政府不容許將來在政府當官或參政的人Hea做。中央政府透過完善選舉制度，讓社會制度不會永遠停在此，第三步就要靠香港去改善。」

談及即將成立的資格審查委員會，負責審查並確認行政長官，選舉委員會及立法會選舉的候選人資格。陳智思認同未來參政者一定要真心認同《憲法》及《基本法》，若有人非真心認同共產黨作為國家的執政黨，「你不應該參與，更不允許你參與」。至於過去曾參加遊行集會，高叫「反對中國共產黨」口號的人士能否繼續參政？陳智思則說要由資格審查委員會審核，「但當然要看是純粹口號式，還是他自己有此理念。」他補充，未來當選者履行職務時，亦可觀察其言行是否真心認同《憲法》及《基本法》。