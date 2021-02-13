BNO｜陳智思：不認為會有大量港人循新方案移英　香港能承受損失

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-13 12:32

英國政府1月31日起接受港人申請BNO「5+1」移居英國計劃，行政會議召集人陳智思在《南華早報》撰文表示，不認為會有大量香港人透過BNO方案移居英國，因為香港是世界上最自由的經濟體之一，奉行低稅制，創業容易，粵港澳大灣區亦為香港帶來更多經濟機遇。 他指，香港承受得起BNO「5+1」方案所帶來的人才流失，正如倫敦和紐約，會吸引到世界各地最好的人才前來。

智思昨（12日）撰文指，英國政府預計未來5年將有30萬人申請BNO「5+1」計劃，認為最終數目不會達至英方預期，強調移民是個人選擇，政治和社會因素或佔一部分影響，但最終決定取決於個人優勢，「人們會為自己尋求最佳的機會，如果陳列去留利弊，香港仍是最有競爭力的選擇。」

他解釋，香港是世界上最自由的經濟體之一，稅率低，創業容易，具一流的交通網絡，粵港澳大灣區亦會帶來更多經濟機遇。他又指，香港具有穩健的公共醫療系統，新冠肺炎的感染率及死亡率遠低於英國。

陳智思：香港承受得起人才流失 世界各地最好人才仍會來港

陳智思稱，英國BNO「5+1」方案被形容為港人的救生繩（lifeline），但實際上並非慷慨，「你更可以說是自給自足（self-serving）」。他說，若申請該計劃的人數達預期數字，將為英國帶來達29億元英鎊淨收入，對因脫歐而經濟受挫的英國而言，無礙是強心針。

他指相反地，香港可承受人才流失所帶來的損失，正如倫敦和紐約，最好的人才仍會從世界各地來港，另外香港亦要盡力培育本地人才，包括為年輕人製造更多機會，助新一代應對大灣區機遇。