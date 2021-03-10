民主進程返回歸初期　陳智思：明白港人失望　林鄭無空間考慮連任

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-10 11:55

正在北京出席兩會的港區人大代表、行政會議召集人陳智思表示，特首林鄭月娥現時沒有時間及空間，考慮參選下一屆特首的問題。他重申自己無興趣參選下屆特首，因已有個人事業，無可能放棄相關工作。 對於香港選舉制度修改，陳智思指民主進程回到回歸初期，明白港人短時間內的失望，可是過去幾年發生的事，令中央擔心香港的民主路是否向正確方向前進，「一國兩制」能否繼續，因此有需要修改。

陳智思：很多人比我更有資格選特首

曾任林鄭競選辦主任的陳智思接受港台專訪時指，林鄭月娥曾向他提到，目前只想做好今屆政府的事情，尤其未來有複雜議題，再加上疫情是首要處理的問題，目前亦有部分競選承諾尚未完成，因此林鄭絕對沒有時間及空間，考慮參選下一屆特首的問題。

一直被視為特首黑馬的陳智思，再次表示無興趣參選下屆特首，因自己有個人事業，無可能放棄工作全職參與政府的工作，認為有很多人都符合「愛國者」的要求，比他更有資格參選，這些人可能來自現有政府管治班子，或是過去曾參政、在政府內工作的人。

近日全國政協副主席梁振英無排除再選特首，陳智思表示，梁振英曾擔任特首，並加入政治系統一段長時間，絕對有資格、能力勝任特首一職，目前亦是全國政協副主席，處理國家議題，但是否參選要視乎其個人意願。

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料今年內完成立法會及選委會選舉

對於選舉改制，陳智思指民主進程將會回到回歸初期，當然明白港人希望民主步伐向前走，但過去經改良的選舉制度反映不到原來效果之餘，過去幾年更有少數立法會議員拖慢議會進度、打著針對及抹黑中央等旗號，令中央擔心香港的民主路是否在走正確方向，「一國兩制」能否繼續。

他又指，中央去年推出《港區國安法》及今次修改選舉制度，是希望繼續推行「一國兩制」，但前提是確保香港不會變成「顛覆國家」的平台。陳智思指，明白香港人短期內對選舉制度感到失望，日後未必再熱心於政治，相信重建國家與港人的互信需時。他表示，據其了解特區政府希望今年內完成立法會及選委會選舉，至於是否如坊間所指次序「調轉」，要視乎實際情況。

「做官員對沒有需要愛黨」

談到「愛國者治港」，陳智思指愛國者需要接受和認同國家《憲法》、效忠香港《基本法》，絕不能鼓吹「港獨」；如參政者目的是癱瘓政府或議會，相信都未必被接受。

至於「愛國」與「愛黨」，陳智思認為兩者是有分別的：「即使在香港參政、做官員，絕對沒有需要愛黨，包括我自己在內，也不需要入黨。」但他強調最重要的，是尊重憲法下共產黨是中華人民共和國的執政黨，表達不同意見可以，但不能打著推翻共產黨的旗號，否則也不應該參政。

陳智思估計，日後審查委員會除審核參選人是否愛國者外，也會監察從政者日後的行為是否符合其承諾及誓言。他認為此安排可避免如以往選舉般，將審核的責任及壓力放在選舉主任一人身上。

▼現時行政長官選舉委員會4大界別▼