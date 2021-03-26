財會通過150億承擔額失業貸款　建制促加碼助開工不足、無薪假者

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-26 19:25

立法會財務委員會今日（26日）通過為失業人士而設的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，涉及承擔額150億元。會上多名建制派議員要求加碼，將計劃擴展至開工不足或放無薪假的人士。 財經事務及庫務局局長許正宇表示，貸款計劃聚焦幫助失業人士，開工不足或放無薪假人士不在計劃範圍內，日後會按計劃推行情況、經濟及疫情發展作調整。

麥美娟：「許正宇年輕有為 唔好學埋啲官僚嘢」

工聯會麥美娟表示會支持計劃，希望盡快幫助到失業人士，但提到本身應援助失業人士的是智商高、「堅離地」的勞工及福利局局長羅致光，結果卻是財政司司長陳茂波出於一番好意推出這計劃。她又說，目前出現的不只是失業問題，很多人面臨開工不足，例如民航業工友現時一個月只能開工3至4日，收入由以往1萬多元大減至2千元，要求當局加碼150億元，擴展貸款計劃至開工不足的人士。

許正宇回應說，政府是一個團隊，形容「千里之行始於足下」，今次貸款計劃只是第一步，未來會按措施執行情況、經濟及疫情發展適時決定下一步行動。

麥美娟隨即反駁指，政府的確是一個團隊，但有「豬隊友、堅離地隊員」，又不滿許正宇以官腔回應，「你係年輕有為嘅局長嚟㗎嘛，你新加入政府唔好學埋個啲官僚嘢啦。」許正宇稱他絕對不是「耍大家」，希望計劃幫助到失業人士，又讚揚麥美娟「精幹、為勞工發聲」。

就業不足或放無薪假人士不在計劃範圍內

民建聯鄭泳舜指出，貸款計劃是其中一個幫助失業人士的方法，但不夠全面，強調最應該負責的是羅致光，形容陳茂波及許正宇「人情味多好多」，又關注當局日後會否有空間改善計劃，並定期進行檢討。

自由黨邵家輝相信貸款計劃可幫到很多人，但認為計劃並不完美，因政府規定失業2個月的人士才可申請，但指很多被勒令停業處所的從業員只是被逼放無薪假，關注政府能否幫助該批員工。

許正宇表示，政府將要求申請貸款計劃人士提交三種文件，包括失業聲明、去年1月至今年2月24日期間至少3個月的工作證明，以及失業2個月的證明。他稱，計劃聚焦幫失業人士，就業不足或無薪假人士不在計劃範圍之內，政府有其他政策幫助相關人士。許正宇又指，按證公司會定時交報告，視乎情況作檢討。