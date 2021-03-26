M+︱屈穎妍向周梁致歉　籲勿「失焦」　促唐英年交代藝術藏品價值

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-26 21:03

西九文化區M+博物館將於今年底開幕，展品包括中國異見藝術家艾未未的作品，建制陣營連日發動攻勢狙擊M+博物館。「梁粉」屈穎妍日前在報章撰文， 文章刊登後被指有多項錯處，自由黨榮譽主席周梁淑怡昨（25日）去信《大公報》編輯，澄清她從未加入西九董事局，與收購M+藝術品毫無關係，批評文章內容失實、完全錯誤、與事實嚴重不符，對此深表遺憾。 屈穎妍今（26日）再於《大公報》撰文，解釋因為事態嚴重，急於撰文，沒有進行身份查證，錯將周梁淑怡寫為「西九董事局成員」、前特首梁振英錯寫成西九董事局成員，以及將90年代駐華大使收藏家希克，錯誤寫成80年代駐華大使，她謹此致歉。惟屈穎妍強調，「錯誤並不影響文章主旨」，呼籲大眾將焦點放在M+博物館中的藝術品買賣，有否官商勾結或利益輸送。

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屈穎妍在《大公報》撰文指，「周梁的批評引來嗜血黃媒跟進，紛紛撲出來狂咬。我習慣被噬，傷不了身」，但她希望大眾關注的不是她的錯誤，而是西九董事局用納稅人錢買下的藝術品，質疑對展品香港藝術發展的裨益，以及對下一代文化栽培的意義。

屈穎妍又說，西九董事局主席唐英年曾表示「藝術的表達，是應該跨越一些人類所設的限制」，屈穎妍稱如果她是記者，會向對方追問「你說的跨越限制，是否包括法律？譬如國安法？」

屈穎妍促西九董事局主席唐英年交代M+博物館藝術藏品價值。（資料圖片/高仲明攝）

質疑唐英年為何非購入藝術品前作評估

她引述唐英年曾指，「如果一件藝術品好明顯是政治化，我覺得已經不是一件藝術品，便不宜展出，我們本身有專家去評估」，但屈穎妍批評，「問題就在這裏了，不是買之前評估？是花1.77億買回來才評估？如果評估後發現不能展出，豈非白買？納稅人的錢豈非全倒進鹹水海？」

屈穎妍日前在報章撰文，稱西九董事局於2012年6月以1.77億元購入「希克系列」時，時任西九董事局成員梁振英及曾德成不同意博物館完全收藏西方展品，惟時任西九董事局副主席唐英年及董事局成員周梁淑怡反對，認為二人不懂藝術，文章被指錯誤百出，引來批評。