指M+藏品違國安法被批見識少　容海恩：藝術品要尊重任何國家

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-18 19:18

新民黨立法會容海恩今（18日）在港台節目中表示，西九文化區「M+博物館」內一幅藝術家艾未未的作品，相中人以中指指向北京天安門廣場，她認為動作「低俗」，質疑是對中國不敬。容海恩又指，該作品由瑞士人贈送，質疑是否有人透過資助或任何形式支援，引發對中央政府或港府的憎恨，涉違反《國安法》。 藝發局視覺藝術小組主席陳錦成在同一節目表示，「M+博物館」是專業博物館，藏品有嚴格規定。他認為艾未來的作品基本方向是挑戰權威，若只抽出對中國權威的挑戰，並非完整理解艾未來的作品，批評對方可能見識少。容海恩其後回應時表示，不認為是見識問題，強調有關展品在「Ｍ+博物館」展示並不合適。

容海恩在立法會回應指，不認為事件是見識問題，而是對國家及中央的尊重，重申認為有關展品在「M+博物館」展示並不適合，任何藝術品都應尊重任何國家。（羅家晴攝）

容海恩今早在節目中表示，有關作品可在私人地方展示，但強調「M+博物館」以公帑建造，不應展示對國家不敬的作品。容海恩又指，現時作品引起爭議，加上市民感不安，應先抽起作品以及在網頁刪除。她認為，不需要政治審查展品，但政府有責任檢視任何展品是否對政府和中央政權不敬，強調政府博物館有獨特審查機制是正常不過。

陳錦成在同一節目中表示，艾未未相關作品基本方向是挑戰權威，若只抽出對中國權威的挑戰，沒留意對其他政權的挑戰，是不完整理解艾未未作品，他擔憂日後會造成自我審查。陳錦成強調，「M+博物館」是專業博物館，藏品有嚴格規定，收藏過程有不同委員監察，符合國際慣例。陳直言容海恩可能見識少，亦不懂文化藝術，他又指藝術館有教育作品，認為對方可以虛心去學。

▼西九M+博物館年底開幕▼

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被指不懂文化藝術 容海恩：非見識問題

容海恩其後在立法會回應時指，不認為是見識問題，而是對國家及中央的尊重，她重申有關展品在「M+博物館」展示並不適合，任何藝術品都應尊重任何國家。

容海恩昨日(17日) 在行政長官答問大會中表示，「M+博物館」藏品涉散播對國家仇恨、違反《國安法》。行政長官林鄭月娥稱，尊重表達自由，但公職人員需要審慎，她相信館方可分得出甚麼是創作自由、散播仇恨或破壞兩地關係，甚至危害國家安全。林鄭強調，局方會特別警惕留意。