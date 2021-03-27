新疆棉花｜公民力量到H&M示威　潘國山穿NIKE：因環保原則不燒鞋

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-27 15:45

「新疆棉花」爭議持續發酵，H&M、NIKE、ADIDAS等多個國際知名品牌，因曾發表抵制新疆棉花聲明，近日成為內地民眾的抵制目標。公民力量今早（27日）到H&M的香港總部外示威，要求H&M撤回有關言論，並停止對新疆棉花的杯葛。 有記者關注，部分建制派議員如民建聯何俊賢、鄭泳舜，昨日出席立法會財委會會議時，仍然穿著NIKE，是否不夠愛國？公民力量成員李梓敬稱是否參與杯葛屬個人行為，認為大家劃的界線亦有不同，可能有些人會選擇不再購買，他強調自己則喜歡用國產品牌。 公民力量主席潘國山今日被發現穿著NIKE波鞋到場示威。潘國山表示，涉及的多個品牌與日常生活息息相關，認為基於環保原則，不應焚燒或丟棄一直使用的產品。

對外國企業盲目相信指控感不滿

公民力量將投訴信放於H&M的門口。李梓敬批評，近年西方國家的領袖及媒體均不斷抹黑新疆的狀況，在毫無證據下指控新疆出現強制勞動或種族滅絕，但中國外交部已多次提出實證，包括新疆過去數年的人口由550萬遞增至超過1千萬，證明新疆並無出現上述問題。李梓敬指，多間外國企業盲目相信有關指控，對於H&M在聲明中沒有展示證據，卻污名化中國及新疆，至今仍然頑冥不靈、沒有改變立場，感到非常不滿。

潘國山就指，H&M的產品簡約清爽，過去曾有使用，但品質「著一季就差不多」。他批評，H&M在中國有龐大市場，很難接受它「賺中國人的錢卻抹黑中國人」。潘國山又稱自己曾去過新疆，覺得新疆人的生活很幸福。