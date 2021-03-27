毛孟靜懲教所內做運動教英文　邵家臻探望：兩鬢蒼白不少

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-03-27 18:59

立法會前議員邵家臻今日探訪因涉嫌參與、組織民主派初選被控串謀顛覆國家政權，目前正在還柙的立法會前議員毛孟靜。邵家臻指對方精神不錯，每天在獄中進行伸展運動，並教授獄友英語。

毛孟靜因去年的民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪。(資料圖片/歐嘉樂攝)

邵家臻指對方還柙差不多1個月，今日見到對方有久別重逢之感，「她掛上眼鏡，髪型沒變，但兩鬢蒼白了不少。」邵家臻等候個半鐘後方可以見面，探訪15分鐘。

他指毛孟靜在獄中睡得不好，但精神尚算不錯，他引述對方指收到約廿封港人寄去的信件，每一封都有讀，形容是她的精神食糧。而毛孟靜的屋企人和前助理定時都有探望，給她百份之百的支持。

談到獄中生活，毛孟靜指每天都會跟隨「石牆花」（邵家臻致力倡議的關注獄友權益組織）寄予她的伸展練習，每天練習1小時。毛孟靜指她與一名非法入境者同倉（二人一倉），平日朝七晚七會跟30人一起在活動室生活。她說與其他囚友分享人生故事，並每天教授她們英語。

毛孟靜目前於專囚女性成年犯人的羅湖懲教所還柙。（政府新聞處圖片）

邵家臻又引述對方指她熱愛讀書，並有意修讀法律學位，希望日後能執業並替有需要的人免費打官司，惟因香港的法律學位未有函授課程而未能圓夢。

邵又引述毛孟靜稱，知道牆外的大家十分掛念她，但她希望低調一點在院所生活，並大派定心丸，稱自己30年的記者鍛練和8年的議員生涯不是白費，「臨走時她向我飛吻，仍然輕鬆丶仍然親切，仍是那一位我認識的毛孟靜。」