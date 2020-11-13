人大DQ｜許智峯毛孟靜率先離任　其餘12月始離職　原來當中有玄機

4名民主派議員被DQ，觸發15名民主派立法會議員總辭，15人昨日（12日）已遞交辭職信，惟各人辭職生效日期有不同，民主黨許智峯辭職即時生效，香港本土毛孟靜今日（13日）凌晨起生效，其餘議員至12月1日才生效。 民主派總辭時表明「齊上齊落」，為何許智峯、毛孟靜與其他人離任日期不一？除與申領辦事處營運開支有關，亦因為兩人本身面對譴責動議，提早離開可避過建制派「鞭屍」。 事實上，《立法會條例》內早有訂明有關辭職的細節，議員辭職方式有很大自由度，可自行選擇何時生效。至於薪津方面，雖然大眾一向形容月入逾十萬元的立法會議員為「荀工」，不過議席其實有別於一般「工作」，每月獲發「酬金」及開支津貼等，並非一般打工仔收取的「薪金」。

譴責議案排在議程上

立法會秘書處周四（12日）已收到全部15名表示會總辭的泛民議員遞交的辭職信，但各人生效日期不同，許智峯的辭職即時生效，毛孟靜則於13日凌晨起生效；民主黨涂謹申、胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、工黨張超雄、社福界邵家臻等13人，辭職日於12月1日生效。

為何許智峯和毛孟靜選擇率先離任？其中一個原因，是因為兩人原本仍面臨建制派提出的譴責動議，如果兩人不即時離開議會，下周立法會大會上，譴責二人議案仍排在議程之上，在建制派全面控制的情況下，議案鐵定通過，現在決定提早離開，則無須背負「被趕走」的觀感。

大部分12月離職 便申領結束辦事處開支

至於為何大部分議員決定選12月1日，作為辭職生效日？民主黨主席胡志偉見記者時透露了一點。他當時指，辭職生效日期將是12月1日，所有安排是考慮到同事可獲合理僱員權益，以及協助他們的離職安排。根據《立法會議員申請發還工作開支的指引》第48段，辭任的議員不能申領結束辦事處開支償還款額。

不過，辭任的議員仍可在本年度的辦事處營運開支償還款額項下，申領各項在辭職日起計1個月內，因結束辦事處而引致的工作開支。換言之，他們可於本年餘下的辦事處營運開支償還款額之中，申領因結束辦事處而引致的工作開支。

葉劉淑儀在facebook撰文，估計以民主黨逾百職員身處立法會，12月1日才辭職，就可以處理給予僱員通知期，避免需要賠償代通知金的問題。（資料圖片）

葉劉質疑泛民白支半個月人工

辭任的議員在支付職員的薪酬和補償時，議員只有在辭任日期後1個月內終止其僱員的合約及發給遣散費，才可獲發還有關款項。這代表有關議員於今年12月內終止其僱員合約，有關遣散費將可獲發還。

新民黨主席葉劉淑儀昨晚亦在facebook撰文，估計以民主黨聘用逾百名職員，12月1日才辭職，就可以處理給予僱員通知期，避免需要賠償代通知金的問題。

她提到自己2003年辭任保安局局長時，交信後仍上班整整一個月，估計泛民辭職日於12月1日生效，「算盤」是議員及其議助們的薪酬，可同樣發放至11月底，認為泛民議員即使自己不計較薪酬，也要顧及僱員。

不過葉劉亦質疑，由辭職信提交至12月1日期間，有逾半個月時間，質疑一眾泛民議員會否上班，「他們會否厚臉皮乾脆消失於立法會而白支薪？」

議員非一般打工仔 可自選辭職日

為甚麼各議員同日交辭職信，辭職生效日期卻大不同？根據《立法會條例》第14條有關「議員辭去席位的方式」，任何議員可「隨時」藉向立法會秘書給予「書面」辭職通知而辭去議員席位，同時辭職通知須由有關議員簽署才有效力，而辭職於立法會秘書接獲通知的日期起生效，除非指明了一個較後的生效日期，則於該日期生效。

換言之，議員有權自行決定在辭職通知當日或之後的任何日期讓辭職生效。