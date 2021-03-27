聶德權指愛國者治港屬基本要求　公務員政治中立不等於不能有立場

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-03-27 23:37

公務員事務局局長聶德權接受《南華早報》訪問，重申愛國者治港屬基本要求，強調公務員一旦履職，便有份構成香港特別行政區的政治架構，必須忠於行政長官及政府，他強調公務員政治中立的原則，並不代表在政治議題上不能有立場。

聶德權在訪問中指，不管是國安法、全國人民代表大會就改善香港選舉制度的決定，或是對公務員的要求，都是讓香港重回正軌的重要舉措，目標是為了執行「一國兩制」，以及確保國家統一領土完整和香港繁榮穩定。

他強調，由愛國者管理香港的原則是非常基本，相同的原則放在其他地區和國家都不會引起爭議，並能為人接受，唯獨在香港遇到很大爭議。他強調，公務員是構成香港特別行政區政治架構的重要一環，在香港政治體制發揮作用的任何一個人，都應該明白愛國者管理香港是很基本的要求。

聶德權稱愛國者治理香港屬很基本的要求，放在其他國家和地區，這個原則都廣為人接納。（張浩維攝）

須尊重中國公民、接受中國行使主權、不危害香港繁榮穩定

他續指，公務員須尊重中國人民、接受中國從1997年恢復對香港行使主權，並且不作出任何事情危害香港繁榮穩定，這三個指標是明顯且容易為人接受。

被問到公務員應該保持政治中立的說法，他強調公務員是特區政府的支柱和基礎，擔當了制定、執行並解釋政策的角色。他並進一步解釋何謂公務員的「政治中立」，「公務員必須支援行政長官及在任的政府去履行他們的責任，不論他們本身的個人信念為何。一旦他們作為公務員，便需要將其奉獻給自己的職責，忠於行政長官和政府……這就是作為公務員的政治中立，而不是說在政治議題上不能有立場。」

聶德權接受媒體訪問，重申全國人大及國安法的目標，是希望維護國家安全和確保香港繁榮穩定。（訪問片段截圖）

聶德權認為，公務員需履行其角色的責任和義務，按《基本法》和香港法例落實「一國兩制」，並服務政府，而要求公務員宣誓，是希望確保公務員從入職伊始，便認可和接受自己效忠特區，承認香港是中國不可分割的一部份等原則，「一旦重回正軌，我們會有更多的空間發展兩制」。

被問及持有BNO或外國護照是否仍然勝任愛國者，他強調《基本法》容許擁有外國國籍的人士在政府任職，因此只要是香港永久性居民，符合規定，便可以在政府任職。