復必泰疫苗｜聶德權：希望下周知能否恢復接種　第二針市民將優先

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-27 09:40

BioNTech/復星的「復必泰疫苗」包裝出現瑕疵，政府於本周三（24日）應藥廠要求，緊急叫停復必泰接種計劃，待藥廠先完成調查。 負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今天（27日）表示，BioNTech及復星仍需時調查，希望下周會有初步消息，知道能否恢復接種。他指，明白市民陸續需要接種第二針，政府同時有要求供應商檢視能否使用另一批次，或運送新的一批來港，但目前仍未能確定，一旦可以恢復接種，需打第二針的市民會優先獲安排接種，政府會主動安排一個新的時間及地點予市民，如市民未能出席，才需再改時間。

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聶德權指，已經要求BioNTech及復星盡快調查事件，同時有要求供應商檢視本港的另一批次是否可以使用，或運送新的一批來港，他已直接與上海復星的高層聯絡，希望下周可以有初步消息。

他稱，當接種計劃恢復後，會優先安排需要打第二針的市民打針，屆時政府會安排一個新的接種時間及地點予這批市民，若市民發現未能出席，才需再改時間，以免有大批市民湧入預約系統重新預約。至於本身預約打第一針的市民，政府亦會安排一個接種時間及地點給他們，但會後於打第二針的人。

聶德權表示，BioNTech及復星仍需時調查事件，希望下周會有初步消息，知道能否恢復接種。 （曾凱欣攝）

聶德權又稱，截至昨天，本港共有43萬人接種了第一針疫苗，佔全港16歲以上人口的6.6%，他形容「唔算慢，不過唔夠快」，他稱若兩款疫苗均可接種，本港每天有能力為市民打5萬劑疫苗，但現時只打到一半，稱明白死亡事件令市民有顧慮，但亦呼籲市民不應觀望太久，因為「如不夠人數接種疫苗，對香港影響都好大」，例如爆發新一波疫情的機會增加，對於本港經濟的影響又會延長，而且打針後也可更具條件去放寬防疫要求及通關、出行。被問到16至30歲人士何時可以接種，他稱待恢復接種復必泰疫苗後會再檢視。

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疫苗接種專責工作小組成員曾浩輝就呼籲正等待接種第二針復必泰疫苗的市民不要「溝針」，因為雖然有相關的研究正進行，但只屬初步研究方向，不溝針會較為穩妥。他又指，冬天一般會有流感高峰期，市民應接種流感疫苗，但兩種疫苗應分開接種，因此最好在冬天來臨前，盡快接種了新冠疫苗，呼籲市民盡快打針。他認為，若疫情反彈，新一波來到，市民或會湧去打針，為免「爭崩頭」，建議市民現時先接種。