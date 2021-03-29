M+艾未未展品遭狙擊　唐英年：無計劃開館展出　未收國安公署投訴

撰文： 羅家晴 林劍 最後更新日期： 2021-03-29 11:56

西九M+博物館年底開幕，狙擊派近日狙擊中國異見藝術家艾未未的「舉中指」展品，西九文化區管理局董事局主席唐英年今日（29日）首度現身回應。他否認展館有「跪低」情況，因從無計劃開館時展出艾未未作品，但未有透露日後會否展出。 他又指，M+展品正在網上展出，若有展品可能違法，相信國安公署會跟西九管理局聯絡，他們會全力配合有關工作，但目前未收到來自國安公署的查詢或投訴。

指策展不是「雜貨攤」 要用藝術、學術眼光判斷

唐英年今日陪同立法會議員參觀西九文化區，他見記者時主動提到艾未未作品爭議，指原則上不會評論某一個藝術家作品，但近日議題炒得很熱，故講一點詳情。他否認展館有「跪低」的情況，因為館方從來沒有計劃於開館時展出該展品，又指策展不是「雜貨攤」，M+有足足8000件藝術品，策展是專業的技術，要用藝術角度、學術眼光判斷，要觀眾明白主題才行。館方未有最終決定，但不會具體言明哪件會展出、哪件不會，否則參觀者就失去開幕時的新鮮感。

拒評艾未未作品是否違法

他強調，所有人都要守法，包括《基本法》及《港區國安法》，稱自己非法律界人士，不懂得分辨一張圖片是否違反國安法。他強調自己會做好把關，林鄭亦稱信任他，自己不會逃避責任。

▼西九M+博物館年底開幕▼

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新民黨立法會議員容海恩早前批評，西九文化區「M+博物館」內一幅藝術家艾未未的作品，相中人以中指指向北京天安門廣場，質疑動作「低俗」、對中國不敬，又指該作品由瑞士人贈送，質疑是否有人透過資助或任何形式支援，引發對中央政府或港府的憎恨，涉違反《國安法》。