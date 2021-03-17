容海恩質疑M+ 博物館展品涉違國安法　林鄭：會特別警惕

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-17 17:12

西九文化區M+博物館今年底開幕，展品包括中國異見藝術家艾未未的作品。M+博物館館長華安雅亦表示，展出關於六四事件和反修例示威的藝術品沒有問題。 新民黨立法會議員容海恩今早（17日）在立法會「短問短答」質詢時間上，質問特首林鄭月娥為何西九文化區內會有疑似違反《港區國安法》、侮辱國家尊嚴的藝術品，關注林鄭月娥會否責成有關部門處理，並預防同類展品上架。 林鄭月娥回應指，她會尊重文化藝術創作自由，而政府亦能分辨創作自由和散播仇恨、破壞國家安全的界線，他們會特別警惕有關事情。

容海恩表示，本港大部分美術館及藝術館的展品均是宣傳「正能量」及審美眼光的表達，質疑花費大量公帑建造的M+博物館要展出疑似違反《港區國安法》、侮辱國家尊嚴的藝術品。她關注林鄭會否責成有關部門處理，並預防再有這些展品上架。

林鄭回應說，在中央剛通過的十四五規劃中，特別批准香港可發展成中外文化藝術交流工作，西九文化區作為文化藝術中心，政府會尊重文化藝術創作自由，「但這條線分得到，甚麼是藝術文化創作自由，甚麼用作散播仇恨、或破壞兩地人民關係以至國家安全，我們會特別警惕這件事。」

▼西九M+博物館年底開幕▼

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受建制派批評的是2012年由瑞士收藏家 Uli Sigg （烏利 . 希克）捐贈給M+博物館的「M+ 希克系列」藏品，包括中國異見藝術家艾未未中指指向天安門的作品、攝影師劉香成六四事件作品等。