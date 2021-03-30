選舉大改革︱資審會運作曝光！由警方國安處審查　國安委建議DQ

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-30 14:26

全國人大會議今月11日通過「完善香港選舉制度」的決定，其中提到日後本港立法會、特首及選委會選舉，將會設有資格審查委員會審查參選人資格。人大常委會今日（30日）通過決議案，修改《基本法》附件一及附件二。 根據人大常委會《決定》，香港特區將設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認立法會議員候選人的資格，過程中由警方國安處負責對候選人進行審查，看是否符合擁護《基本法》及效忠香港特區兩大條件，交由特首林鄭月娥擔任主席的國家安全委員會定奪，然後國安委會向資格審查委員會出具意見書，建議是否「DQ」。

《決定》表示，維護國家安全委員會將根據警務處維護國家安全部門（國安處）的審查情況，就立法會議員候選人是否符合擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件作出判斷，並就不符合者向資格審查委員會出具審查意見書。

《決定》又指，對資格審查委員會根據維護國家安全委員會的審查意見書，作出的立法會議員候選人資格確認的決定，不得提起訴訟。

國家安全委員會去年7月成立，成員包括國安事務顧問駱惠寧（前排左二）。（政府新聞處）

全國人大常委譚耀宗早前指出，資審會決定並不是一人說了算，會有一群人集體負責，並設秘書處支援。當時譚耀宗提到，個人認為委員會的決定應為最終決定，如再容許司法挑戰「未必合適」。

譚耀宗今午解釋候選人審查委員會的細節時表示，國安委和警方較熟悉有關工作，可作一個比較全面的了解，了解候選人是否合適人選，包括是否效忠特區和擁護基本法。