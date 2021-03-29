人大常委今商選舉改制　一文睇清四大關鍵點　「432」方案勢跑出

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

全國人大常委會今日（29日）起一連兩日在北京召開，審議《基本法》附件一及附件二的修訂，即行政長官及立法會的產生辦法，有機會於周二表決通過。 人大於兩會期間通過「完善香港選舉制度」決定，包括立法會增至90席、新增選舉委員會第五界別、設立候選人資格審查委員會等，但未有具體細節，今次人大常委會會議將敲定具體方案。 目前坊間拋出各種不同方案和建議，其中立法會議席比例方面，「432」、「333」、「522」方案各有支持，惟以「432」方案呼聲最高；參選立法會提名門檻、資格審查委員會組成，亦成為各方焦點，本文將整合今次選舉改制四大關注點。

一、選舉委員會五大界別分佈 青聯婦聯料入圍



今次選舉大改革，選肇委員會功能全面升級，以往只負責提名及選舉特首，日後將獲賦權產生「較大比例」的立法會議員、直接參與提名全部立法會議員候選人等。選委會人數由以往的1200人，增至1500人，並新增一個界別，每個界別佔300人。

人大《決定》提到，五個界別分別為「工商、金融界」；「專業界」；「基層、勞工和宗教等界」；「立法會議員、地區組織代表等界」；以及「香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界」。



新增的第五界別被視為「國家隊」，由中央信任的人大、政協組成，再加入全國性團體香港成員，預料納入全國青聯、全國婦女、全國工商聯等組織。本身屬於第四界別、佔117席的區議會，料被大幅削減，取而代之是一些地區代表及社團組織。



至於本屬第三界別、佔60席的社福界，特首林鄭月娥早前已透露將調往第二界別，意味這個泛民票倉勢被壓縮。

選舉委員會界別改變▼▼▼

二、立法會新增「愛國者」選委界 「432」跑出

立法會未來增加至90席，重設回歸初期的選舉委員會界別，並且佔「較大比例」。近日政界拋出不同方案，包括「432」（選委會40席、功能組別30席及地方選區20席）；溫和派力爭「333」方案（三大界別各佔30席），以至工聯會會長吳秋北倡議「522」方案（選委會佔50席）。

其實，港澳辦副主任張曉明早前來港出席座談會已「一錘定音」，他當時引述人大常委會副委員長王晨在介紹《決定》草案時時，「選委會選舉產生較大比例立法會議員」，解釋意思是指選委會議席，將比功能組別及分區直選更多。換言之，「333」方案已被變相否定，在法工委稱「中間落墨」的情況下，「432」方案幾成定局。

▼港澳辦副主任張曉明早前來港座談▼

+ 5 + 5 + 5

立法會界別改變預測▼▼▼

三、參選立法會需五大界別提名？

人大《決定》提到，行政長官候選人須獲得選舉委員會不少於188名委員聯合提名，且在五個界別中，每個界別參與提名的委員不少於15名。外界關注，日後參選立法會的候選人是否需五大界別提名，始有望入閘。



以往地區直選參選人，只需在地區取得100個登記選民提名，即可報名（參選功能界別為取得10名登記選民），若日後參選立法會需五大界別各取得一定提名，將大大增加民主派入閘難度。



港區人大代表田北辰早前建議，立法會參選人只需在五大界別各取得3票提名；不同建制重量級人士亦提倡低門檻。至於立法會選委會議席，多項細節有待敲定，包括是否開放予非選委競逐、選舉採用「全票制」等，相信經過今次人大常委會後，將有答案。

四、資格審查委員會操DQ大權 國安公署加入？

人大《決定》訂明，將設立「候選人資格審查委員會」，負責審查並確認選委會候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。人大常委譚耀宗曾表示，相信委員會成員應有10至20人，必須熟悉法例及《基本法》，而且要德高望重、有公信力，之後不能參選。



不過，另有接近中央人士指，相信資格審查委員會將由5至7人組成，而委員會主席只會在票數相當時，才投下關鍵一票。有政界人士提倡，委員會應加國安公署、警隊國安處，確保參選者符合「愛國者治港」原則。

另一關鍵是委員會決定可能不受司法覆核，本地法院無權推翻人大提出設立的組織；至於內部是否設上訴機制，仍有待揭盅。