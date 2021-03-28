選舉改制｜工聯會倡增勞工界選委比例　冀爭取立法會設大灣區代表

工聯會今（28日）召開第38屆會員大會，會長吳秋北表示，香港選舉制度修改後，勞工界在選委會應佔更大比例，解決重工商、忽略基層勞工的問題。他強調並非要主導選委會，但認為分佈應更均衡。

理事長黃國建議，立法會選委會議席可由五個界別平分，每界別八個議席，令各階層可均衡參與。他又指，希望爭取在大灣區的港人，可在選委會及立法會有代表。

對於工聯會在未來立法會選舉部署，吳秋北稱，在地區直選、功能組別、選委會三方面都會全力以赴，「我哋有人」，但強調現時仍言之尚早。