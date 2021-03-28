選舉改制｜工聯會倡增勞工界選委比例　冀爭取立法會設大灣區代表

工聯會今（28日）召開第38屆會員大會，會長吳秋北表示，香港選舉制度修改後，勞工界在選委會應佔更大比例，解決重工商、忽略基層勞工的問題。他強調並非要主導選委會，但認為分佈應更均衡。
理事長黃國建議，立法會選委會議席可由五個界別平分，每界別八個議席，令各階層可均衡參與。他又指，希望爭取在大灣區的港人，可在選委會及立法會有代表。
對於工聯會在未來立法會選舉部署，吳秋北稱，在地區直選、功能組別、選委會三方面都會全力以赴，「我哋有人」，但強調現時仍言之尚早。
吳秋北：須解決重工商、忽略基層勞工
大會以「新時代 新工運：撐勞工、為基層、爭公義」為題，約500名會員代表出席，會上通過理事會工作報告，包括下一年度的工作規劃，例如明確角色定位、堅持愛國理念、勞工基層立場、深化政務改革、加強勞工基層服務等。
吳秋北會後表示，落實《港區國安法》和完善香港選舉制度下，香港已進入新階段，認為在資本高度壟斷下，香港無法作多元發展，打工仔無法分享經濟成果，故工聯會號召打工仔和社會各界一同解決房屋等問題。
3月28日，工聯會召開第38屆會員大會，會長吳秋北表示，香港選舉制度修改後，勞工界在選委會應佔更大比例，解決重工商，忽略基層勞工的問題。他強調並非要主導選委會，但認為分佈應更均衡。（張浩維攝）
批政府施政傾向大財團 促改變土地政策
吳秋北稱，希望令打工仔醒覺，不只是幫大財團打工，亦不只為一日三餐，最重要推動社會發展。
吳秋北又指，政府施政一直傾向大財團，他認為香港不是「無地」，只是土地開發上岀現問題。他強調，土地政策必需改變，如開徵土地或物業空置稅、開發郊野公園及新界土地、引用土地收回條例等建議，都應積極考慮。吳秋北重申港府責無旁貸，將督促政府有效施政。
吳秋北指，政府施政一直傾向大財團，他認為香港不是「無地」，而是土地開發岀現問題。（張浩維攝）