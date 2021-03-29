傳功能組別取消個人票　葉國謙點名飲食界：「混合投票」不理想

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-29 20:55

全國人大常委會一連兩日在北京開會，預料修改香港選舉制度細節將於明日出爐，當中涉及修訂《基本法》附件一及二。政圈最新傳出，立法會部分功能界別的選舉方法將出現改變，現時一些既有個人票、又有團體票的「混合界別」，或變成以團體票為主，或全數以團體票取代，當中包括數個泛民一直佔優，以及部署搶攻的界別。 港區全國人大代表、民建聯葉國謙接受《香港01》查詢時認為，現時部分功能組別的票值並不相等，認為「混合投票界別」情況並不理想，與功能組別的設立原意並不相同，他舉例指飲食界應是考慮改動的界別之一，長遠而言所有功能組別應以團體票為主。

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根據2020年功能界別選民分佈數字，35個功能組別中，共有9個界別是「混合界別」，即是該界別選民既有個人票、亦有團體票，包括：資訊科技界、飲食界、批發及零售界、體育、演藝、文化及出版界、地產及建造界、商界（二）、工業界（一）、進出口界、紡織及製衣界。

當中最多個人票的為資訊科技界，有逾12000位個人選民。而以上數個界別均是民主派力圖搶攻的陣地，在去年原定舉行的立法會選舉都有派人出選。

楊全盛贊成改以團體票為主 邵家輝不評論

曾於2016年參選立法會資訊科技界的香港電競總會創會會長楊全盛表示，贊成日後功能組別改以團體票為主，他認為過去就選民資格問題一直有不少爭議，故同意應有所改變，讓真正屬於業界的團體才能獲得選民資格。自由黨批發及零售界議員邵家輝則指，現時方案尚未出爐，不評論假設性問題。

葉國謙未聞議席重新執位

在立法會議席增至90席後，料功能組別將由35席減至30席，很大機會取消5席俗稱超級區議會的區議會（二）議席。對於近日傳出功能組別議席將重新執位，或有議席需要合併，葉國謙指未有聽聞，相信議席不會有大改動，亦不會加入新界別。