政府突收緊查冊安排　林鄭：應平衡私隱　看不到記者為何有特權

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-30 12:13

財經事務及庫務局向立法會財經事務委員會呈交文件，擬分階段落實新查冊安排，公司可以拒絕讓公眾查閱董事及公司秘書的通訊地址及身份證號碼，記協批評會令調查報道受掣肘。 特首林鄭月娥今早（30日）出席行政會議前被問到，收緊查冊會影響律師及會計師提供服務，以及記者進行調查報道，當局會否平衡有關訴求，讓記者成為「指明人士」。 林鄭回應時稱，個人私隱要受保護，公共名冊的存在已是平衡，若資料不是必要性，可以保護而毋須公開，「睇唔到記者點解有特權」，強調任何人都沒有特權。

林鄭指，早前在立法會答問大會中已表明，未來有五個範疇要研究，其中一項是保護個人資料，防止起底文化、將個人資料「武器化」，甚至在傳媒網上發放假消息、仇恨言論等，強調其他國家同樣在處理相關問題。

財庫局稱有需要急切實施 記協發聲明批嚴重損害新聞自由

財庫局指，近年社會對登記冊的保障日益關注，特別是因涉及「 起底」及濫用個人資料的個案數目有所增加，故認為有急切需要實施《公司條例》訂明的新查冊安排。

記協昨日發聲明表示強烈反對，強調做法嚴重損害新聞自由，要求即時擱置決定。記協又批評，新建議下，載有通常住址及完整身分識別號碼的公司註冊處文件，只限由指明人士申請閱覽，當中無包括傳媒選項，令記者進行調查報道的空間大幅收窄，削弱新聞自由。