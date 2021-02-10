記者查車牌被捕｜運輸署長：無意豁免採訪查冊　記協斥變相禁查冊

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-10 17:31

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲以車牌查冊製作「7.21」元朗站專題報道後，被警方指控查冊時作虛假陳述。之後運輸署被指進一步收緊查冊，車主可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，當有人查閱其車牌資料時，會獲電郵通知申請詳情。 運輸署署長羅淑佩接受商台訪問時表示，目前無意將新聞採訪列為查冊原因，或提供豁免，強調查冊者應自行判斷是否合法用資料。

記協主席楊健興表示，羅的說法是變相禁止查冊，而且與私隱條例有矛盾，因條例本身訂明，傳媒工作是受到保護。

羅淑佩：查冊者自行判斷是否合法地使用

羅淑佩接受商台專訪時表示，推出電郵通知服務是保障車主私隱，確保取用個人資料的目的符合其聲稱，目前無計劃將新聞採訪列為查冊原因，亦未打算提供豁免，認為查冊人士應自行判斷是否合法地使用所得資料。

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記協：私隱條例訂明傳媒可獲豁免

對於羅淑佩的說法，記協主席楊健興表示，即變相禁止查冊，當新聞採訪不能列為查冊原因，之後記者如選取其他原因查冊，就可能變成作出虛假聲明。他續指，由查冊者自行判斷是否合法使用查冊資料，相關說法不負責；而且現時政府執法上任意性高，假如某一傳媒被針對，相關記者就更大可能被起訴。他又指，私隱條例訂明，傳媒從事新聞活動便可獲豁免，認為羅的說法與條例有矛盾，形容現時查冊的狀況混亂，有一定風險。

近日特首林鄭月娥於立法會上稱，為處理起底問題，政府各部門將檢視查冊的法律規定及行政安排，甚至修例。楊健興表示，擔心政府日後進一步收緊查冊自由，傳媒甚至無法透過查冊獲取資料，計劃去信予私隱專員公署、政制及內地事務局商討問題。

記協主席楊健興（資料圖片/鄭子峰攝）

另外，農曆新年將至，羅淑佩表示，近期違例泊車問題加劇，估計與疫情下駕駛人數增加，以及市民守法意識下降有關。她續指，新年期間會繼續打擊違泊。