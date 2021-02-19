梁家榮提前解約　葛珮帆批失職失責　林卓廷：政府將嚴酷整治港台

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-19 12:39

政府今日（19日）宣布，聘任合約原於本年八月屆滿的廣播處長梁家榮，在政府同意下提前解約，由民政事務局副秘書長李百全於今年3月1日替任。商務及經濟發展局局長邱騰華召開記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告，羅列港台「多宗罪」，包括︰編輯管理制存缺失，問責意識薄弱等。 民主黨前立法會議員林卓廷就認為，政府準備對香港電台進行嚴酷整治，「行番（前廣播處長、現任政制局常秘）鄧忍光條路」，任命聽話的人執行政治任務。而一直抨擊港台表現的民建聯立法會議員葛珮帆就對任命表示歡迎，批評梁家榮作為處長一直未有盡責，帶領港台履行《約章》，表現失職失責。

政府今日（19日）宣布，聘任合約原於本年八月屆滿的廣播處長梁家榮，在政府同意下提前解約，由民政事務局副秘書長李百全於今年3月1日替任。（盧翊銘攝）

根據政府公布，接替處長一職的李百全沒有傳媒經驗，曾在多個決策局及部門服務，包括保安局、民政事務總署、財經事務及庫務局及行政長官辦公室等，於2017年7月起出任民政事務局副秘書長。

被問到新任處長欠缺傳媒經驗，葛珮帆認為要視乎情況決定人選，政府現時需要管理人才整頓港台，故處長應以行政工作為重，固然有傳媒背景會比較理想，「冇亦唔代表做唔到」。同黨的立法會議員陳恒鑌就認為，作為公營電台首長，除了經驗重要外，管理能力亦十分重要，他稱會給予新台長時間，期望日後能與對方在立法會上交流。

過往亦曾試過由沒有管理傳媒機構經驗的鄧忍光空降，林卓廷就直言今次是「行番鄧忍光條路」，要聽話、做政治任務的人當處長。

林卓廷：政府一直視梁家榮為眼中釘

葛珮帆表示，過住一直收到不少市民對梁家榮的投訴，對其表現感到憤怒，認為現在問責是政府的表態。陳恒鑌則指，市民對港台過去的亂局都感到不滿，尤其過去2年有7宗就港台的投訴成立，認為政府過去對港台是「無作為」，令港台濫用權力，又批評港台過去有違操守地履行編輯自主，希望今次換人後會有新改變，重建港台威信。

林卓廷就稱，政府一直視梁家榮為眼中釘，指對方並非事事聽命政府，仍有其底線，如在利君雅遭延長試用期而召開的員工大會上表示支持，稱讚港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲的報道專業等。

梁家榮自2015年8月7日出任廣播處長，之前曾在不同傳媒機構任職記者、編輯、新聞部主管及管理層，包括電視廣播有限公司、經濟日報出版社及亞洲電視有限公司。梁家榮向港台同事宣布事件時，以「寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴」總結5年半任期，指出共事5年有不少風波，與同事同甘共苦的5年會銘記於心，對於個人寵辱和現時地位的去留看得平淡，回望過去5年半，一切已回歸平靜。