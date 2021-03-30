梁君彥：立法會選舉今年12月舉行　現屆任期延長　4月開快車審議

撰文： 彭焯煒 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-30 15:29

全國人大會議早前通過「完善香港選舉制度」的決定，人大常委會今日（30日）通過修改《基本法》附件一及附件二，大幅度修改行政長官及立法會的產生辦法。其中，立法會下一屆將增至90席，具體議席分布為「432」，選舉委員會佔40席、功能界別佔30席，直選大減至20席，立法會參選人須在五大界別各取得2至4張提名票。 立法會主席梁君彥及建制派議員分別將見記者，《香港01》將全程直播。

梁君彥指，全國人大常委員今早通過修改《基本法》附件一和附件二，以修改香港選舉制度，他對此表示支持。

修改後立法會議席將增加至90席，組成亦有改變，梁君彥表示新制度更能體現香港清況，讓社會各界更均衡參與。他又說，修改制度後可更聚焦處理香港的經濟和民生問題，亦可讓香港抓緊國家發展的機會，掌握「一國兩制」的機遇。

4月中首讀議案 暑假將加開會議

由於未來12個月將有多場選舉，需要在本地立法後進行，時間緊逼，梁君彥說立法會將要盡快工作，待相關小組委員會首讀後，小組委員會可即時轉為法案委員會繼續審議。

他又指到，預計草案會在4月中提交立法會，屆時將加開會議首讀，而立法會換席選舉將於12月舉行，現屆議會將會延長，並於暑假加開會議。

至於立法會大樓設施將檢討和規劃，以容納新增議員。

梁君彥又說，覺得任何愛國愛港有能力人士參選機會都是均等，現在「廚房無咁熱」，希望有更多有能力士參與。

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廖長江強調人大常委決定不容挑戰

建制派「班長」廖長江代表讀出聲明，指是次改制在國家的層面完成了完善香港選舉制度的工作，形容是合憲合法、合情合理，具有不容挑戰的權威性；又指是次修改完全整體現全國人大決定的原則和精神，堵塞過去選舉制度漏洞，消除制度被反中亂港勢力和本土激進勢力利用，肆意進行反中亂港活動，癱瘓立法會運作，阻撓特區政府施政，以及妄圖爭奪特區管治權的隱患和風險。

建制派認為，選舉委員會的新增職能包括提名及選出立法會議員，讓香港的選舉制度有更廣泛的代表性、符合香港實際情況和體現社會整體利益，強化行政主導的治理體系，是與時俱進的安排，又認為立法會議員由三種選舉方式產生，是回應主流民意，確保立法會更能代表香港整體利益；又指明白在未來一年，香港有三場重要的選舉將舉辦，相關的立法及籌備組織工作在時間上非常緊迫，立法會建制派議員必會積極配合，並提出建設性建議，令各項選舉能夠如期順利完成。

李慧琼指改制可讓更多愛國愛港人士參與

民建聯主席李慧琼表示，民建聯全力支持人大常委會決定，認為改動後的選委會，可讓更多的愛國愛港人士能參與，有助強化國家意識，促進香港融入國家發展大局，亦更能體現了《基本法》的均衡參與原則，至於取消區議會界別，認為可讓區議會去政治化，回歸到為市民提供服務和作為政府地區行政諮詢架構的初心。

盧偉國指方案回應「思安思進」的民意

經民聯主席盧偉國表示，該黨對議案的通過表示歡迎和支持，認為有關方案回應了香港社會經歷大亂之後思安思進的主流民意，從國家層面為填補香港選舉漏洞、維護國家安全、終結香港政治亂象、落實「愛國者治港」提供不可挑戰的法律依據和制度保障。經民聯期望社會各界支持特區政府抓緊時間做好本地法例修訂工作，為香港帶來政通人和、聚焦發展的全新局面。

商界（一）議員、經民聯林健鋒表示，今次人大改制並無攤薄工商界的議政空間和參與度，反而令民意基礎更全面、更均衡，又指新增的商界（三）議席，看到商界會多一把聲音。

新民黨主席葉劉淑儀表示，感謝人大常委「為我哋做咗咁多嘅工作」，改制後的議會具廣泛代表性，相信日後議會會有多元聲音，希望反對聲音會成為忠誠反對派，令香港發展更光明。