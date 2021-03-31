選舉大改革︱曾國衞：資審會委員選特首需辭職　僅國安委決定拒JR

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-31 14:40

全國人大常委會昨（30日）通過修訂《基本法》附件有關特首及立法會產生辦法，立法會今（31日）召開小組委員會討論修例。新民黨主席葉劉淑儀關注，由於資格審查委員會將負責審核特首參選人資格，如何確保有關主要官員沒有利益衝突？ 政制及內地事務局局長曾國衞回應指，若資審會委員參選行政長官，則需辭任委員，故不存在利益衝突問題，又強調除了由國家安全委員會審核後的決定不可司法覆核外，其他有關選舉主任的決定仍可被司法覆核，與現行制度一樣。

僅涉及國安委的決定不能JR

熱血公民鄭松泰關注，資審會角色重要，如何確保會有廉潔公正的選舉。曾國衞強調，資審會委員全由政府主要官員擔任，負責把關角色，委員要熟悉《基本法》、國家憲法及本港選舉制度，過去亦要有足夠行政經驗及獲中央信任，強調官員對外國制裁無畏懼，亦不會因曾被個別議員斥責而有所偏私，會一貫秉公處理，不會影響判斷。

委員會主席廖長江關注，在日後提名過程中，是否只是聽取警方國安處意見而作出的決定，才不得提出訴訟？曾國衞認同有關說法，至於其他因選舉主任而作出的決定仍可被司法覆核，參選人仍會有機會被查詢及澄清，若有人最終被資審會DQ，在文件上亦會列明原因，包括是否被國安委DQ。

曾國衞指，資審會委員如果參選特首，需辭任委員。（梁鵬威攝）

參選選委會無國籍限制

至於在一次選舉中不符資格的參選人，是否永遠無法再參選？曾國衞強調，資審會按每次情況審查及確定參選人資格，每一次決定均不影響其他選舉，又強調過去曾被選舉主任DQ過的人，在未來選舉中都不等於會自動被DQ。

民建聯陳克勤關注，選委會否同樣有宣誓要求。曾國衞強調，選委同樣是公職人員，需要宣誓，有關要求與立法會議員及區議員一樣，會列在日後的修例中。至於新增的選委中，內地港人團體代表定義如何，曾國衞僅稱，正與內地五個辦事處研究定義基礎，強調不只包括商界組織，會全面考慮實際情況。

曾國衞又強調，參選選委會人士雖然要是香港永久性居民，但並無國籍限制，亦無限制不能擁有外國居留權，但若該人擔任選委後參選立法會議員，則需受現有限制，即部分議員不能擁有外國國籍及外國居留權。