選舉大改革｜官媒冀愛國者帶領香港　集中精力破解深層次問題

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-30 23:24

全國人大會議早前通過「完善香港選舉制度」的決定，人大常委會今日（30日）通過修改《基本法》附件一及附件二，大幅度修改行政長官及立法會的產生辦法。 內地官方媒體發表評論文章，指今次決定確保香港特區管治權掌握在愛國者手裡，有利維護國家主權、 安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，具有十分重大而深遠的意義。

新華社評論文章：人大決定正當性毋庸置疑

《新華社》發表評論文章，指全國人大的決定正當性毋庸置疑，是次改制體現了選舉制度的廣泛代表性，亦體現了香港社會各界均衡參與，同時體現了提高特區治理效能的原則，又體現了落實「愛國者治港」的要求。

《新華社》文章指，今次改制在「一國兩制」實踐進程中具有重要里程碑的意義，下一步特區政府應盡快完成立法工作。

人民日報文章指 任何人符合愛國者標準都可參選

《人民日報》亦有評論員文章指，強調「愛國者治港」不是要搞「清一色」，而是不允許不愛國的反中亂港份子進入特區政權機關，防止香港成為反中亂港和外部敵對勢力顛覆國家政權的基地，任何有意願參選的人士，只要符合「愛國者」標準都可以參選。

《人民日報》文章指，相信修改制度後，在以愛國者為主體的治港者帶領下，香港能重回正軌，集中精力破解深層次問題，發展經濟、改善民生，實現良政善治。