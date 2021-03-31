選舉大改革︱增分區滅罪防火委員會議席　前區會議員：具代表性

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-31 10:48

全國人大常委會敲定香港選舉改革細節，「第四界別」中117個區議會議席全數取消，改由政府委任的分區委員會、滅罪委員會、防火委員會成員，以個人票選出156個席位，成員不乏是落選的建制派前區議員。大埔區防火委員會委員的前大埔區議員羅曉楓表示，日常工作包括推廣防火意識、大廈安全，也會與區議員合作舉辦防火知識講座等，認為委員會代表同樣具代表性。

「第四界別」中117個區議會議席全數取消，改由政府委任的分區委員會、滅罪委員會、防火委員會成員，以個人票選出156個席位。（資料圖片）

羅曉楓在商台節目表示，新增分區委員會、滅罪委員會及防火委員會代表，令板塊更具廣泛代表性，反映更重視地區意見，成員包括鄉村代表、地區青年代表、地區社企代表、法團、中學校長會、小學校長會、地區工商團體等，部分人由市民選出來，亦具代表性。

被問及會否提名民主派人士參選，他指視乎是否愛國愛港，能力及是否服務市民，會觀其行聽其言作考慮。

林瑞華被問及會否參選時沒有正面回應，指「參選與否分別不大」，但認為需要有人真正了解業界所需，而非只為少數人發聲。（資料圖片）

「飲食界」刪個人票 失公平性

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華原本有意出戰「飲食界」功能界別，他表示飲食界本來有個人票及公司票，若取消個人票，則多屬小店、個人持牌的餐廳東主失去該界別的選民資格，估計佔現時飲食界約2,000張選票的四分一。他認為，新改動對選情有好大變化，令飲食界選民集中在公司集團，形成不公平。

被問及會否參選，林沒有正面回應，指「參選與否分別不大」，仍認為需要有人真正了解業界所需，而非只為少數人發聲。他又指，原本屬個人持牌的餐廳可改為公司持牌，但需要數個月處理，若當局目標在6月完成選民登記工作，現有個人票或未趕及改為登記成公司票。

何栢良指合併兩組別「效益大於風險」

現有醫學界及衞生服務界會合併做「醫療衛生界」，本身是醫學界特首選委的港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，「完善」選舉安排及制度，「一定係完美、一定對香港好」，但業界甚少討論。對於兩個功能組別合併，他認為「無乜所謂，大家不用太介意」，相信「效益大於風險」、「一定無副作用」，但指自己平日主要看疫情，大部份時間沒有留意。