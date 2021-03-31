200選委會新貴由政府委任　梁啟智：如同「政治內循環」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-31 21:15

人大常委會通過修改香港選舉制度，其中選委會由1,200人增至1,500人，區議會席位全數廢除，改由各區分區委員會、消防和滅罪委員會的代表頂上。據政府官員、建制派所指，因為區議會「不應政治化」而有此改動，不過新增的3類分區委員會到底是否更為勝任政治工作，近日惹起坊間討論。 另一潛在爭議是，這3類分區委員會成員終究是由政府委任，由他們選出特首，總會予外界利益衝突的觀感。時事評論員梁啟智表示，1,500席之中有足足156席，即超過十份之一由這些委員會產生，形成的現象是「特首提名局長、局長管轄民政署署長、署長委任分區消防和滅罪委員會委員，然後委員又選出特首」，具有明顯利益衝突，甚至可稱之為「政治內循環」。

區議會「非政治化」 防火、滅罪委員會又如何？

今次選舉大改制，削除了第四界別內全部117席區議會選委，取而代之的是「港九分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表」（76席）、「新界分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表 」 （80席），合共156席，佔整體選委會議席超過十份之一。

根據港澳辦副主任張曉明、特首林鄭月娥、全國人大常委譚耀宗等人的說法，區議會根據《基本法》第97條，是「非政權性的區域組織」，「有很多意見」指近一兩年工作政治化，因此應「回到本身的設計」。如今在同一個界別內，換上分區委員會和滅罪、防火委員會界別，從邏輯上，某程度是在暗示這些委員會才應該擔當更多政治工作。

余德寶：委員會教學生用滅火筒、派防火墊 從不涉政治工作

油尖旺區議會副主席余德寶，現為油尖旺區防火委員會委員之一，是上述委員會中少數的民主派人士。他以個人身份向記者表示，委員會日常工作主要有兩類：其一是參與一些較為軟性的防火宣傳活動，例如嘉年華、夥拍消防員作防火知識宣傳、入學校宣傳等，其中會在中小學舉行一些體驗日、遊戲，教學生如何用滅火筒等；其二是在社區關注防火安全議題，例如向區內一些「三無大廈」派發防火墊、滅火筒等用具。

余德寶指，就他所知分區委員會、分區滅罪和防火委員會，一向不會處理政治議題，連制訂政策都不會做，最多提供意見。「連區議會都唔會做政策制訂，呢啲委員會更加唔會做啦。」

梁啟智表示，政府間接委任而來的3類分區委員會成員，佔選委會156席，有嚴重利益衝突。（資料圖片）

連同其他界別 約200席由政府直接或間接委任

另一奇怪之處，在於這些分區委員會的人選及權力來源。分區委員會、分區滅罪和防火委員會成員由民政事務總署委任。在過往，民政總署大都會委任當區區議員擔任這些職位，但今屆區議會由民主派主導後，民政總署一反常態委任多名落選建制派前區議員進入各委員會。有民主派人士質疑，這是有意「架空」區議會之舉。

若再推深一步，民政事務局局長由行政長官提名並報請中央任命，民政總署總署受民政事務局管轄，分區委員由民政總署委任，分區委員又佔選委超過十份之一席位去選出行政長官，四者有着間接的利益關係。

此外，根據人大常委會決議內容：「工程界（15席）、建築測量都市規劃及園境界（15席）、教育界（5席）、醫學及衛生服務界（15席）、社會福利界（15席）等界別分組的法定機構、諮詢組織及相關團體負責人，是相應界別分組的選舉委員會委員。」這些席位合共有50個。當然，具體機構名單要留待本地立法後才能確定，但基於法定機構、諮詢組織的負責人，大部分都由特首、司長或相關政策局的局長委任。因此現階段已可粗略推算，連同前述的156席分區委員會席位，有接近200席選委會成員，是由特首直接或間接委任。

梁啟智：同屬非政權性組織 且存在嚴重利益衝突

梁啟智表示，2005年政府提出的政改方案被否決，其中一個重要原因，正是當年政府建議所有區議員自動成為選委，而當時仍有102個委任區議員及27個當然區議員，民主派不滿有利益衝突，因此捆綁投反對票，今次改制將當年被爭議的事重新做一次。「唔知係咪佢覺得𠵱家可以唔使理你（民主派），想做就做。」他指，新增的分區委員會選委由特首間接委任，且佔156席之多，這些委員又可以投票選特首，存在嚴重利益衝突，可以稱之為「政治內循環」。

梁又指，政府和建制派聲稱根據《基本法》第97條，區議會並非政權組織所以不應做選委，但又讓3類分區委員頂上，存在邏輯矛盾：「《基本法》第97條從來沒有提過『區議會』三字，只是說『香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢』。所以這些新填補上委員會，其實一樣是『非政權性』，沒有實權，只是提供意見的組織。」

葉傲冬認為，分區委員會才是地區縮影。（資料圖片）

葉傲冬：分區委員會才是地區縮影

油尖旺區議會前主席、民建聯葉傲冬，目前兼任油尖旺分區委員會委員和油尖旺區撲滅罪行委員會委員。他指，區議會是「非政權性」組織，不宜身兼區議會以外職能，但今屆區議會已全面政治化，和原先職能有所不同。他認為，3類分區委員會的成員更有廣泛代表性，體現均衡參與，有商界代表、非政府組織代表、大學代表、地區工作代表，廣納地區不同持分者，才是真正的地區縮影。

葉傲冬表示，不擔心這些界別有利益衝突的情況，因這些委員會工作是義務性質，成員本身有正職，是拿自己額外時間資源服務社區，而且當這些委員會成員也不代表自動成為選委，總會有個遴選過程。

被問到自身有沒有興趣循新的分區委員會界別晉身選委會，葉傲冬指民建聯方面暫未仔細討論，現時未有定案，強調個人前途並非最重要，香港社會穩定發展更為關鍵。

《香港01》向特首辦查詢回應，後者建議向政制及內地事務局查詢。《香港01》現正等待政制局回覆。