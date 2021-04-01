醫學及衞生服務界合併議席　陳沛然料由護理專業人士當選代表醫生

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-01 11:00

全國人大常委會過修訂立法會產生辦法，其中一向由非建制派佔優的醫學界、衞生服務界，將併為「醫療衛生界」，騰出空缺由商界（三）界別取而代之。 現任醫學界立法會議員陳沛然今早（1日）表示，醫學界選民基數低，相信日後可能要由原屬衞生服務界的議員，代表醫生及牙醫業界，但認為兩個界別議員在同一議題的關注點亦有所不同。

陳沛然在電台節目表示，最初得知今次改動時感突然，因兩個界別的人士本身很多人都正在專心抗疫，他突然又要處理政治事件。他指，在議會內醫療界別的聲音本來已很少，改原本在70席中佔兩席，減少至未來只佔90席中的一席。

陳沛然指，醫生與護士兩者的工作不同，雖同屬醫療代表，但對政策的關注點不同，故可從不同角度提供其專業意見，起互補作用。他以正審議的加熱煙為例，醫學界與衞生服務界會較關注有關健康的議題，例如會擔心小學生接觸到電子煙，但其他界別則可能較關注經濟效益。

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陳沛然：兩界別為合作夥伴 與是否合併非同一回事

特首林鄭月娥曾解釋，兩個界別屬同一專業，故可合併，陳沛然指兩者雖一直是合作夥伴，但與界別是否合併並非同一回事。

不過，陳沛然認為，兩個界別本身的衝突不多，他亦曾為護士發聲。不過他認為兩個界別的選民基礎分別大，衞生服務界本身有4萬選民，而醫學界則只有1.2萬人。他舉例指，上次選舉他就算在醫學界取得七成選票，亦只有五千多票，得票不及衞服界的落選人，故日後可能會由原本為衞生服務界的代表，同時代表現時屬醫學界的醫生及牙醫。