選舉改制｜劉慧卿：民主派參選空間小　狄志遠指不參選失平台資源

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-31 12:42

人大常委會昨日（30日）通過修改《基本法》附件一及二，大改香港選舉制度，民主派參選門檻大幅提高。民主黨前主席劉慧卿被問到日後民主派會否參選，她指無法代表任何團體發表意見，但認為空間「自然很小」，因為最多只有150名候選人，「排隊排到去羅湖」，就算她一向自言「愛國愛港」，亦有人認為她不是。 新思維主席狄志遠表示，選舉改制在很多方面都「不理想」，因關卡門檻明顯增加。而被DQ者的原因不予公開，無法知道「死因」，亦無法上訴。不過，狄志遠認為中央希望議會有多元聲音，料民主派有望爭取十多議席；如果民主派不參選，要思考將失去議會的平台及資源。

劉慧卿指無法代表任何團體，但認為日後立法會空間小。（資料圖片／鄭子峰攝）

劉慧卿今早在電台節目表示，不同意特首林鄭月娥昨指選舉改制後是「徹底進步」，指香港以往一向「無民主但有自由」、司法獨立等，並在這些基礎上追求民主，但現時都已被打破，很多人感到沮喪及憂心。

新制度下，立法會組別比例為「432」，劉慧卿指，即使比例如何，如非真正專業、獨立、客觀，會令人無意參與，甚至有人認為無需要做那麼多事，只要委任便好。對於民主派是否參選，劉慧卿表示，自己無法代表任何團體，但認為空間自然很小，只有150個候選人。

劉慧卿：贊成溝通要「有嘢可傾」

基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平早前指，在目前輿情一面倒之下，應提防矯枉過正，要做好與溫和反對派建立溝通的機制與平台，保留合法的政治空間。民主黨前主席劉慧卿回應指，一直強調自己絕對溫和理性，亦很贊成溝通，反對獨立、革命推翻政府，但認為「傾都要有嘢可傾，如果只是說有何不可做，那不是傾」。

劉慧卿亦呼籲中央不要誤信有很多香港人希望推翻政府，強調只是有很多港人不開心，又指有人聽過有關言論後，呼籲政府要小心這些「火藥庫」，反問何必如此。她強調中央應該要有溝通，不是「大石砸死蟹」，建議可找獨立的人進行民調，不要只是看《紫荊》的調查。

狄志遠表示認為改制不理想，因為選舉制度的關卡門檻明顯增加。（資料圖片／余俊亮攝）

狄志遠料民主派可爭取10多席

新思維主席狄志遠表示，今次選舉改制不理想，因為選舉制度的關卡門檻明顯增加，令人擔心選舉完全封閉，而被DQ的死因不知道，亦無法上訴。

對於立法會議席分布，他亦認為不理想，指民主派追求全面普選，但目前直選數目最少。不過他認為能在協調下參選，應可爭取十多席，加上爭取民間力量，料理性爭取可得到。狄志遠認為，民主派要考慮不參選就會失去平台的資源，又指中央如希望管理好議會而太偏頗，會得不償失。

狄志遠指，體會到民主黨的兩難，但不參選對政黨有很大局限，而民主黨目前最有能力爭取議席，認為未是放棄的時候。