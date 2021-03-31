選舉改制｜馬嶽指直選意義已不大　劉兆佳：改制為忠誠反對派開路

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-31 12:52

全國人大常委會通過修訂本港選舉制度，立法會地區直選大減至20席，並增設資格審查委員會，由警隊國安處、國安委進行審查工作。中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，日後實際選舉空間大大壓縮，特別直選比例已是新低，加上篩選機制，相信民主派未來參選空間很低，直選的意義已不大。 全國港澳研究會副會長劉兆佳指示，今次改制在於維護國家安全，保障「一國兩制」全面準確落實、愛國者治港、確保外部勢力不能加入，以及確保香港由行政主導，相信以上數點今次都得到體現。 有人質疑今次改制有違程序公義，劉兆佳回應指，程序公義不是不重要，但最重要還是保障國家安全。他相信，中央在國際政治凶險的情況下，要作防範所以才作出如此改變。

2016年選委會界別分組選舉中，民主派得到325席。（資料圖片）

馬嶽在電台節目指，難以估計未來有多少泛民可以入閘，甚至有多大意欲參選，因為他們參選可能被控違反國安法，而且不知道可提出甚麼政治主張，才能在「過關」之餘，又獲得市民支持。

傳統建制派方面，馬嶽認為一直走直選路線的政黨亦受影響，因為日後議席以選委會為主，對他們影響大，同時本地商界在選委會的影響力亦有所下降，因為傳統功能界別亦減少了，他們的影響力會被「溝淡」。

今次改制新增了基層社團、滅罪會、防火會等組織，馬嶽認為，最大問題在於很多團體都由政府委任，而他們又有權選特首，構成潛在利益衝突，同時一人一票選出的區議會卻被「搣柴」。馬嶽反問，「可以四圍問問那些團體有幾多人投票（選出他們）」，更指甚至連有什麼人作為代表，可能都難以講出，公信力與300萬選民選出的區議會有分別。

選委會方面，馬嶽表示，特首選舉及選委競爭將不會如以往激烈，例如以往民主派會動員專業人士參選，但日後未必繼續，因為他們推舉的參選人未必能夠入閘，加上部分選委組成改變，令他們影響力再度減少。

（01製圖）

劉兆佳：被DQ不等於違國安法

劉兆佳則指，參選人被DQ未必公開理由，但認為參選人過不了審查，未必代表已違反國安法，因為審查對象是能否忠誠維護基本法，並效忠中華人民共和國及其香港特別行政區。他解釋指，以往選舉主任亦有類似的審查。

他相信，日後溫和民主派或忠誠反對派的參政空間存在，形容中央為他們開拓了空間，令他們容易「上位」。至於民主派如要取得第五界別提名會否特別難？劉兆佳相信不難，因為中央已表明希望不搞「一言堂」，料這些派別如能取信於中央，當選機會或比愛國人士更高。

劉兆佳稱，日後溫和民主派或忠誠反對派的參政空間存在，形容中央為他們開拓了空間，令他們容易上位。（資料圖片）

他又指，過去十多年不少溫和反對派因為形勢及短期利益，轉為激進。他指，如中央希望有新的空間配合，新的忠誠反對派將會出現，發揮監察等作用。

至於政改「五部曲」不再存在，劉兆佳強調，政改主導權及決定權全在中央手上，特區政府日後可以提出政改，但要與中央商討，不再是制度化，而是採取政治協商方式，料中央會視國際政治形勢作考慮。