譚耀宗倡重設區議會委任制　羅健熙批為滿足私利、邏輯扭曲

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-03 19:41

中央對香港選舉制度進行「大手術」，當中由民主派主導的區議會被剔出選舉委員會，勢削弱民主派影響力。政圈亦關注，中央及港府會否「再下一城」，直接對區議會「動刀」，改變區議會的組成方法。 全國人大常委譚耀宗接受訪問時表示，區議會換屆前，特區政府或研究調整區議會的組成，又認為應考慮重新增設委任議員，加強區議會代表性。 民主黨主席、南區區議會主席羅健熙批評譚耀宗的邏輯扭曲，「如果係咁，全部直接委任就得」，又質疑建制派從私利出發，「為咗滿足一班唔想努力、唔想做嘢又可以攞錢嘅人。」

回歸後逐步減委任議席 2015年正式取消委任制

回顧歷史，區議會委任制並非新鮮事，早於港英時期，區議會已採用委任制，部分議席由政府直接委任，在1994年區議會選舉，委任制一度取消，除當然議員外，全數議席改由「單議席單票制」的直選產生。

不過，由於英中雙方未能達成協議，1997年香港主權移交後，以臨時區議會過渡，原有區議員獲行政長官委任，同時加入四份之一新成員。在2000年的第一屆區議會，519個區議會議席中，有102名為委任議員，390名民選議員，即約五份之一議席由政府委任。

2012年第四屆區議會，委任議席由102個減至68個。直至2013年，立法會通過取消區議會委任制，自2016年第五屆區議會起，所有區議會不再設有委任議席，僅保留由鄉村間選產生的27個當然議席，其餘全部由直選產生。

羅健熙斥「滿足一班唔想做嘢又可以攞錢嘅人」

羅健熙說，過去區議會逐步取消委任制，令區議會成為香港最民主的選舉，若增設委任議席，將會是倒退，認為是純粹為了滿足建制派私利，「滿足一班唔想努力、唔想做嘢又可以攞錢嘅人。」

對於譚耀宗稱增設委任議員，令區議會有更大代表性，羅健熙批評是扭曲邏輯，「如果係咁，全部直接委任就得，搞乜選舉。」他認為，即使政府增設委任議員，對民主黨發展的影響亦不大，因如果政府希望收緊區議會權力，除委任區議員外，還可使出不同招數。

2013年同意取消委任制 黃學禮批建制派輸打贏要

18區民主聯絡會議召集人黃學禮說，倘重設委任議員，將會是一項民主倒退，又指當時決定取消委任制時，建制派亦同意做法，質疑是建制派是輸打贏要，是基於民主派在2019年區議會選舉大勝，才認為需要增設委任議員。

他認為，民選議員直接向選民負責，必定較委任的議員熟悉地區事務。他說，增設委任議員對民主派影響現時言之尚早，但相信若有此改動，市民投票的意欲將會下降。