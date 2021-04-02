選舉改制｜譚惠珠稱區議員失選委不能怪中央　滅罪會「都有民意」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-02 15:29

全國人大常委會上月通過修改本港選舉制度，其中一大重點為將現時由泛民主導的區議會排除在選委會之外，又增設候選人資格審查委員會，聯同國安委及警方國安處審查各級選舉參選人。基本法委員會副主任譚惠珠接受《有線電視》專訪時指，身兼國安委主席的特首若競逐連任，應在審查參選人資格時避席。 譚惠珠又形容，區議會被刪去選委會的席位是悲劇，但認為不能因此怪責中央，她指出地區滅罪會及防火會等新代表即使由政府委任，若他們的建議能切實幫助市民，「這些人都有民意」。

香港國安委行政長官除了林鄭月娥（前排中）擔任主席、中聯辦主任駱惠寧（前排左二）擔任國家安全事務顧問外，其他官員包括三司及負責保安的部門首長，而候選人資格審查委員會則全部由主要官員擔任，組成的高級官員或有重覆。（政府新聞處）

國安委及國安處調查基於事實和法律 非基於對某個人忠誠

根據人大常委會通過修改的《基本法》附件一及附件二，日後立法會、選委會或特首參選人，都要經警方國安處審查，由國安委判斷參選人是否擁護基本法及效忠特區，最後交由資格審查委員會確認。其中國安委的主席由特首擔任，同時國安委的官員是政府高級官員及負責保安範疇的官員，同時，候選人資格審查委員會亦全由港府主要官員擔任，惹來特首能夠審查競選者或批准自己參選的質疑。

譚惠珠指出，若特首本身打算參選因而有利益衝突的話，可以考慮在討論有關項目時避席。對於有關委員會的成員都是特首的下屬，她則指，如果認為委員會明知參選者是特首都對其枉法，就沒有討論空間，「香港沒得管」。譚惠珠認為國安委及國安處的調查基於事實和法律，強調不是基於對某個人的忠誠。

譚惠珠形容，區議會被刪去選委會的席位是悲劇，但認為不能因此怪責中央，她指出地區滅罪會及防火會等新代表即使由政府委任，若他們的建議能切實幫助市民，「這些人都有民意」。（資料圖片）

候選人或有國安委審查外的要求需由資審會負責

資格審查委員會由港府主要官員擔任，國安委則包括中聯辦主任、特首、政務司司長、律政司司長、保安局局長及部分紀律部隊首長。譚惠珠在節目中被問到，資審會能否得出與國安委不同意見？她指機會很小，原因是資審會本身沒有調查職能，亦無調查的條件，故絕大多數都是跟國安委的決定行事。不過，譚惠珠不認同資審會是形同虛設，指候選人或有其他事情要符合資格，詳情要看審查委員會的職權範圍。

今次選舉改革另一重點是完全排除區議會在選委會的117席，新增同樣來自地區，卻由政府委任的分區委員會、滅罪會及防火會代表。譚惠珠形容事件是區議員一手造成，不能怪中央，「區議會這個悲劇，由於他們沒做應做的事、自我膨脹，與官員對立、玩弄政治，仍放在選舉委員會，如何說得過去。」她形容，即使新增組別是被政府委任的人，如果向政府提出的意見能切實幫助市民，這些人都有民意。