曾國衞：區議員政治參與過高　地區組織扎根多年　任選委具代表性

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-03 11:38

全國人大常委會早前通過修改本港選舉制度，其中選委會將剔除全數區議員代表，取而代之是地區分區委員會、撲滅罪行委員會及防火委員會等組織代表。律政司司長鄭若驊表示，地區組織代表加入選委會有助體現政治均衡參與及代表性，維護香港整體利益。 政制及內地事務局局長曾國衞指，雖然地區組織的委員會成員由政府直接委任，但不代表會出現協助特首連任情況，希望社會不應有陰謀論。他又認為區議會換屆後，出現嚴重「泛政治化」情況，區議員政治參與度過高，又作出「反中亂港」的行為，因此要將他們的政治能量收回。至於日後區議會回歸原有崗位後，能否再進入選委會及立法會，曾國衞則指要視乎屆時情況。

曾國衞今（3日）出席電台節目時表示，改革後的選委會新增分區委員會等，足以代表地區聲音，強調相關委員會做了很多地區實務工作，亦有不同階層及行業代表，扎根地區多年。

鄭若驊亦指，由地區組織代表加入選委會，體現政治均衡參與及代表性，強調加入有關組織是要確保整體利益。她續說，區議會屬非政權性組織，地區組織委員會則熟悉地區情況，可令政治參與較均衡。

若日後區議會重回「正確軌道」 可再考慮是否恢復原來權力

曾國衞表示，自區議會換屆後出現嚴重「泛政治化」情況，只集中於政治訴求，加上區議員具不少政治能量，在選委會及立法會中有不少議席，政治參與度過高，又作出「反中亂港」行為，因此要將他們的政治能量收回，令區議會回復原來職能。他續指，若日後區議會重回「正確軌道」，屆時可再考慮是否恢復原來權力。

至於立法會選區改劃情況，曾國衞表示，初步計劃會按2019年區議會選舉的400多個選區，組合成將來10個立法會地區直選選區，劃界時不會考慮各區過往的投票結果，而是會按地區人口、大小或地形劃界。他又透露，政府計劃在6月為受功能組別改動影響的選民重新做選民登記，至於新登記選民登記仍維持5月2日截止。