劉慧卿：政府提管白票因緊張投票率　馬逢國：泛民要我提名有得傾

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-04 14:33

人大常委會上周通過修改《基本法》附件，其中立法會增至90席，當中40席為選委會，直選大削至20席，參選人須在5個選委界別至少各取2張提名票；選委會取消全部區議會議席，改由政府委任的分區委員會、分區滅罪和防火委員會頂上。港台節目《城市論壇》今日（4月4日）討論相關議題。 港區人大代表兼立法會議員馬逢國指，非常歡迎民主派以「忠誠反對派」的身份繼續在體制內存在，指不論任何派別，問他拿提名都「有得傾」。民主黨前主席劉慧卿則指，政府官員揚言研究規管「白票」或叫市民不要投票的行動，因為他們太緊張新制下的投票率。

馬逢國：任何派別要提名都「有得傾」

馬逢國指，中央出手改革選舉制度有其前因後果，包括過去兩年社會亂象、分離主義、區議亂象，必須撥亂反正，又認為區議會過去一年多表現「完全慘不忍睹」。他指，一般人理解「民主」都是過去一個多世紀的西方式民主，但實際上有很多形式表達民主，又指過去幾年全球民主制度都出現很多奇怪事，是一種「異化民主」，如美國選出特朗普當總統、英國脫歐等；香港亦有很多當選的公職人士對國家忠誠有問題。

馬逢國提到，中央官員已多次表示不是搞「清一色」，最重要是特區恢復良政善治，立法會可發揮監察功能，個人一直很希望民主派能在體制內生存，作為「忠誠反對派」，對政府政策「是其是、非其非」，又指不論是泛民建制，如果日後參選立法會需要第五界別提名，「嚟搵我，我覺得都有得傾」。

林兆彬：防火委員會無代表性

油尖旺區議員林兆彬指，區議員所做的工作是反映民意，只要合法都應尊重，亦只有選民才可以懲罰他們，而非直接改制，完全理解不到為何3類分區委員會「代表性」可高於民選區議員。他指，以往曾參加防火委員會工作，一年只開過3次會，討論一些防火話劇、宣傳等工作，不知其「代表性」何在。

他又提到，政府當年自己都取消委任區議員制度，證明連政府都認同委任制是過去的事物，將選委改成委任人士而放棄民選議員的做法，無論如何解釋都一定是民主退步，「歪理講一千次都不會變真理」。



前屯門區議員、新民黨甘文鋒指，分區委員會成員是政府委任，不代表其沒有民意代表性，民政總署熟悉地區事務，可委任不同的地區工作代表等人士。他指，香港過去廿多年民主化程度逐漸增多，但管治反而差了，北京看在眼裡覺得有問題要解決。

劉慧卿：政府揚言修例管白票 因緊張新制投票率

劉慧卿指，見到今日局面有很多市民都向其反映「你（中央）想點就點啦，從來都是北京大晒，你要呢樣咪呢樣囉」，反對者已無法反抗。她又指，直選議席大削的做法十分過分，即使中央改制，香港社會的深層次經濟民生問題都不見得能夠處理。

近日政制及內地務局局長曾國衞、律政司司長鄭若驊都先後提到，「研究現行制度是否足夠」處理白票的現象，劉慧卿估計因為政府很緊張改制後的投票率。她指，上屆區議會選舉投票率逾七成，結果政府認為「選錯咗啲人」，改制後就不能再「均衡參與」，政府可能是想防止於改制後有人呼籲選民不投票，影響新制的認受性。