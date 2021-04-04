選舉大改革︱鄭若驊：市民不應投白票　會研究規管是否足夠

政情
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人大常委會上周通過修訂《基本法》附件一及二，大改香港選舉制度。律政司司長鄭若驊表示，新增的選舉委員會召集人制度，是緊急情況下才啟動的安全網，現階段難舉例有何情況。

她又指，投票是公民責任，市民不應投白票，會研究目前的規管是否足夠。

曾國衞昨提類似說法

鄭若驊在Now新聞節目《大鳴大放》中表示，召集人制度屬中央事權，毋須本地立法，形容這是安全網，應對不可預見的緊急情況，現階段難以舉例。至於資格審查委員會由國安委協助審查並提交審查意見書，有關決定不可司法覆核，鄭若驊解釋這是因為國安委工作須保密：「國安委很多機密資料有機會是情報，有關國家機密，他如何與外國勾結等，很多這些情況是不能夠公開。」

新制度導致大量民主派支持者不滿，網上開始出現杯葛選舉、投白票的呼聲。被問到這是否算「操縱選舉」，鄭若驊指會研究是否進一步規管：「現時的規管是否足夠，要做什麼以使我們的選舉能夠公開、公平、誠實地進行。你如果令一個選舉不能進行，其實我覺得我們不應這樣做，因為投票是公民責任。」

香港特別行政區應當採取措施，依法規管操縱、破壞選舉的行為。
《基本法》附件二第6條

政制及內地事務局長曾國衞昨日出席電台節目時，亦提到白票是其中一個正考慮現時法例是否足夠處理的行為，本地立法時若有需要會適當地作調整。

▼選舉委員會界別改變▼

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