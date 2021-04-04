港台︱節目遭臨陣換嘉賓　陳建強大讚選舉改制「讓香港重回正軌」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-04 10:02

自廣播處長李百全上月上任後，港台加強內部節目審查，有多個已錄製節目被抽起，包括《鏗鏘集》、《香港故事》等。港台英文台最新一集節目《給香港的信》原由屯門區議員、社運人士巫堃泰作為嘉賓，內容寫予被羈留人士，但港台上周四（1日）突然通知須撤換嘉賓，改為港台顧問委員會前主席陳建強。 陳建強於節目中，大讚《港區國安法》和人大上月修改香港選舉制度的決定，是讓香港重回正軌、為社會帶來和諧、穩定之舉，又呼籲港人把握機遇連接內地，融入國家發展大局。

籲把握機遇連接內地

陳建強指，香港今日的經濟狀況和國際地位，是來自過去幾代人的努力成果，以及國家改革開放40年帶來的機遇。他指，過去兩年政治局面導致社會撕裂，令人憂心香港的未來。他大讚去年6月實施的《港區國安法》以及全國人大「完善香港選舉制度」的決定，有助強化「一國兩制」的實行，符合香港的實際情況，為社會帶來「和諧」，落實「愛國者治港」，保障國家主權及香港長遠繁榮穩定，讓香港重回正軌。

陳指，法治與司法獨立是香港成功的元素，香港的制度同時兼具自身制度優勢、祖國支持兩種好處。他呼籲港人，尤其年輕專業人士好好把握國家十四五規劃、粵港澳大灣區的機遇，與內地建立溝通橋樑，多理解內地的經濟和科技等發展，更好地融合香港未來的發展。

原節目寫予被羈留人士 被指「有爭議」

巫堃泰較早前於社交平台中表示，被抽起的錄音內容，是寫予一位他經常公務探訪、正在被羈留的人士，內容大約提到基督降生成人，為了人類開啟天堂之門而受難至死，指希望被囚者在獄中參與復活禮儀時，都能夠扣連自身經歷而有另一番體會。他又指現在即使區議會大勝，區政都舉步為艱，加上香港的新常態，支持民主的人如不能放下包袱去承認輸了一役，重新上路，實在難以走出既有死胡同。

錄音完畢後翌日，編輯向巫堃泰表示，因為港台的「新編採標準」，節目內容被視為「有爭議」，需要檢視後方能播放。