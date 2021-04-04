拆局︱政府研規管「白票」　跨陣營法律界齊指無需要：屬公民權利

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-04 18:37

人大常委會上周通過修改香港選舉制度，立法會直選議席大削、選舉委員會改組並刪除區議員席位、設立資格審查委員會等。民主派批評新制是民主倒退，近日社交網、論壇上開始出現選民「杯葛」新制度的呼聲，手段包括投白票、拒絕投票。 政制及內地務局局長曾國衞、律政司司長鄭若驊近兩日先後提到，會「研究現行制度是否足夠」處理白票的現象，引起爭議。有民主派質疑，政府因緊張投票率，為免打擊新制度認受性，因此有意規限呼籲杯葛選舉的行為。 不過《香港01》記者向多名不同政治派別的法律界人士了解，多人都認為無需要特別規管呼籲投白票的行為，認為這屬個人權利。

呼籲杯葛投票有先例 建制派都試過？

香港各級選舉採無記名投票，理論上只要選民自己保密，外界無從得知選民的個人選擇，實際上當所有候選人都並非選民心儀人選時，投白票也是一種公民權利。2015年，社會爭論普選行政長官方案，基本法委員會委員陳弘毅當時曾提出「白票守尾門」主張，即當逾半選民投白票，該次特首選舉視為無效，但最終建議未被採納。陳回覆傳媒查詢時指，在選票中加入「none of the above」（以上皆非）的選項，部分海外國家的選舉也有。

事實上，於選舉中呼籲選民不投票，過往亦曾成為一些政治陣營表達立場的方式。2010年，5名民主派時任立法會議員辭任啟動「五區總辭，變相公投」回應政改爭議。當時建制陣營對補選持杯葛態度，非但拒絕參選，當時上至特首曾蔭權、多名司局長、行政會議召集人梁振英，下至各大建制派政黨，都先後表明不會投票，間接呼籲杯葛選舉。

民主派呼籲杯葛選舉的往例就更多。例如前立法會議員黃毓民，已先後多次在各級選舉中，呼籲選民如沒有心儀候選人就不要投票或投白票。2016年立法會選舉，由於沒有本土派人士入閘參選超級區議會，亦有本土派人士呼籲在超區中「射落海」；2018年兩次立法會補選，當時本土派與主流泛民仍關係惡劣，亦有本土派人士呼籲不要投票。

2010年五區總辭觸發的補選，被政府、建制派集體杯葛，官員、建制政黨紛紛表示不會投票。（資料圖片）

劉慧卿：杯葛選舉影響新制認受性 與2019區選形成對比

人大常委會最新頒布的《基本法》附件二內容列明：「香港特別行政區應當採取措施，依法規管操縱、破壞選舉的行為。」有輿論關注到呼籲杯葛選舉是否也屬「操縱、破壞選舉」。曾國衞昨日提到，「白票」是其中一個正考慮現時法例是否足夠處理的行為，本地修例時若有需要會適當地調整。至今日（4日），鄭若驊指投票是公民責任，市民不應投白票。

民主黨主席劉慧卿於出席港台《城市論壇》期間提到，政府可能相當緊張改制後的投票率，因為上屆區議會選舉投票率逾七成，結果民主派大勝，政府認為「選錯咗啲人」，改制後就不容許再「均衡參與」。

劉慧卿回覆《香港01》記者查詢時指，2019年區議會選舉是香港對上一次大規模投票，而當時投票率創歷史新高，已是最能夠體現民意和選舉制度認受性的一次選舉，但結果不合官方心意；如果北京出手改制後，下一場大型選舉投票率就極低，或是出現大量白票，一前一後對比之下，可能令人感到新制認受性不足，並非如官方所指「得到香港各界廣泛支持」，所以政府有意欲規管呼籲杯葛選舉的行為。不過她相信，香港人相當有智慧，會自行判斷是否投票。

現行條例暗藏「魔鬼細節」？ 「欺騙手段」叫人不投票可能違法

現行法例中，其實有一條法例潛在可處理相關行為。根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第14條(1)，任何人以「欺騙手段」，誘使另一人在選舉中不投票，或是令另一人誘使第三者在選舉中不投票／在選舉中不投票予某候選人或某些候選人，即屬在選舉中作出舞弊。

這條法例的關鍵在於如何定義「欺騙手段」四字，如果日後有民主派人士在選舉中，宣稱新制下的選舉並不民主、不公平公正，從而呼籲選民不要投票，而這個意見與政府官方立場不符，會否被定義為「欺騙手段」？又會否被當成「破壞選舉」？這將會存在明顯的灰色地帶。

馬嶽：無影響選舉結果 不應視作違法

中大政治與行政學系副教授馬嶽指，理論上只要不影響選舉結果／促使某候選人當選或落選，不應被視為違法行為，香港選舉沒有所謂的「有效票數門檻」，投票率低過指定百分比就無效，白票或是投票率低，並不會實質影響結果。他又指，《選舉（舞弊及非法行為）條例》的條例精神，本身亦不是處理所謂「白票問題」。

湯家驊：暫看不到足夠理據修例 投白票屬公民權利

行政會議成員、資深大律師湯家驊則指，現行法例下如果使用暴力、金錢等利益作為引誘，誘使他人投票或不投票，都屬刑事罪行，但單純以「呼籲他人投與不投」這個行為而言，目前來說看不到會構成罪行，況且投白票本身亦是行使公民權利的一種方式。

湯家驊提到，曉以大義、游說他人不投票，本身並不構成「欺騙」的行為，而是必須證明當事人的陳述是無中生有、旨在慫恿他人不投票。他說，如果要規管呼籲投白票／不投票相關行為，就需要修改法例，但刑事罪行的基本原則是「社會不可接受之行為」，單看宣揚政治理念、投票意向此一行為，暫時看不到足夠的理據。

立法會選舉今年12月舉行。（資料圖片）

陳文敏：應先檢討為何制度會促使市民不投票

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏表示，現時沒有法例處理「呼籲選民不投票或投白票」的行為，而且不應該處理，看不到合理性何在。他指，如果政府要證明一個人是用「欺騙手段」誘使選民不投票，前提是該人的陳述是虛構，而指出新選舉制度不民主，只是一種意見的表達，政府不同意不代表那就是虛假陳述。

他指，當然以今日政治狀況，政府要將一個行為演繹成「違法」並動用公權力處理，永遠都會找到理由，但認為一個制度如果受市民歡迎，無論如何呼籲市民都會去投票：「如果有人叫大家投白票，最後又真係好多人投白票，呢個先係問題所在，政府要反思個制度點解會令人有呢種想法（投白票或不投票）。」

梁美芬：是否違法視乎動機 如擔心犯法就不要做

立法會議員、基本法委員會委員梁美芬表示，投白票／呼籲選民如何行使權利是個人自由，個人認為未必需要特別立例處理，不過「研究」一下亦無妨。她指，不會評論其他人的具體做法，強調最終是否違法，要視乎相關言論的動機、證據，會否有人特意、大規模地發表一些言論，並帶有「破壞選舉」的目的。不過梁美芬指，如果擔心行為違反法例，「咁就唔好做啦」。