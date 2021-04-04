選舉改制｜范太指中央好寬容：港人應知自己做錯　立會可有反對派

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-04 12:37

人大常委會早前通過修訂《基本法》附件一及附件二，大幅度修改香港選舉制度。全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰接受電視節目訪問時表示，下一屆立法會可有民主派、反對派議員，但不能有「攬炒派」，她認為只要沒有勾結美國勢力，同時沒有作出損害本港繁榮安定的行為，就可「入閘」參選。 至於何謂「損害本港繁榮安定」的行為，范太舉例指，沒有「好嘅理由」在立法會搗亂和惡意拉布就是「損害」，在議會批評政府並非「損害」。范太又說，中央對香港非常寬容，港人不應就是次完善選舉制度草案「咬文嚼字」，「我哋（香港）過咗紅線，所以呢個時候，我哋應該做嘅，就係自己知道做錯咗啦，以後就唔好再係咁，而唔係攞著完善選舉制度，逐隻字去篤睇下有無窿。」

范徐麗泰（資料圖片）

選委與特首施政理念接近 入議會可助行政主導

人大決定賦權選委會更大權力，包括選出較大比例的立法會議員，范徐麗泰否認做法是矯枉過正，而是有必要，指過去20多年，特首與議員的權力來源並不相同，故他們的施政理念有異，認為新做法至少能達致行政主導，令施政變得暢順，不會好似第六屆立法會不斷拖政府後腿。

立法會日後只有20名直選議員，被質疑未能反映充份民意，范太指，議員一方面要聆聽市民的想法，但都要為大局考慮。她以興建焚化爐為例，沒有市民喜歡焚化爐在他們的地區興建，但認為議員應向市民解釋為何在當區興建，並為市民爭取更多社區設施，強調是要解決問題，而非製造問題。

范太又指，日後選委會有分區委員會和滅罪委員會委員，政府不會不知市民的想法。她以自己當年獲港英政府委任為例，應對越南船民問題，她對英、美議會批評英國無盡責任處理船民問題，笑言：「好奇怪英國政府一路委任落去」。

▼重溫立法會內會風波▼

「去過美國同政要興奮合照，唔使諗入閘」

范徐麗泰認為，下一屆立法會可有民主派、反對派議員，但不能有「攬炒派」，又認為只要沒有勾結美國勢力，同時沒有作出損害本港繁榮安定的行為，就有可以「入閘」參選，「如果有人去過美國，同美國政要好興奮、開心影相，呢啲人唔使諗」。

被問到民主派在議會內透過拖延程序，阻攔選出法案委員會主席，是否算是「損害本港繁榮安定」，范太稱不能以此為例子決定，指擔任當時主持選舉的民主派議員（民主黨涂謹申），至今仍在未有人指他犯法，可推斷他「無問題」，又認為沒有「好嘅理由」在立法會搗亂和惡意拉布就是「損害」，在議會批評政府並非「損害」。