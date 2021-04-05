選舉改制｜直選議席大萎縮　李慧琼：民建聯積極覓人才轉戰選委

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-04-05 17:49

按全國人大常委會早前通過的修訂，未來立法會選舉制度將出現大變動，當中包括直選議席驟減，直選制度亦會從比例代表制改為單議席雙票制。有關改動將波及傳統建制黨派。民建聯主席李慧琼指，該黨會繼續透過地區工作反映民意，發掘人才爭取選委界議席。經民聯立法會議員梁美芬認為，新的直選制度能減輕同一陣營的惡性競爭。

立法會的選區、議席數目分佈等均將在未來迎來多項變化。（資料圖片/梁鵬威攝）

李慧琼：民建聯會適應新形勢

在新的選舉制度下，立法會的地區直選議席，將由35個減至20個。李慧琼坦言，新制度下民建聯未必能穩拿如今的8個直選議席，但認為整體議席增加，對有意從政者是有利，民建聯會適應新形勢，不再只依循過去較集中在地區直選爭取議席的做法，亦會發掘人才，爭取更多成員出任選委。縱然直選議席減少，或會削弱直選議席在議會影響力，李慧琼認為政府仍需要政黨協助收集和反映民意，令施政更貼地。她又認為，新制度有望改變以往香港選舉以親中和反中作為主軸的畸型現象，將選舉帶回公共政策辯論的正軌，減少政治鬥爭。

民建聯主席李慧琼指，民建聯會持續地區工作，反映民意，發掘人才爭取選委界議席。（資料圖片）

梁美芬指選舉改制能減低建制惡性競爭

新制度下除議席分佈有調整，直選制度亦出現新玩法，從比例代表制度改為雙議席單票制，選區由五大區悔改為劃分為十區。梁美芬估計，在新票制下，不同陣營會盡量協調參選人出戰，爭取最多選票，有助減低同陣營的惡性競爭，避免了激進人士憑少數票進入議會。 她認為，未來建制派和民主派的票數將「旗鼓相當」，從大局看是改善。談及經民聯未來策略調整，梁美芬表示需待選舉制度修例通過後再作傾討。