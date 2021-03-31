參選立法會最多150人　譚耀宗：入閘要求更高　候選人勢均力敵

撰文： 周禮希 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-31 11:19

全國人大常委會昨日（30日）通過修訂《基本法》附件有關特首及立法會產生辦法，在新制度下，立法會增至90席，1500名選委每人只可提名一人，即參選立法會的候選人最多只有150人。 全國人大常委譚耀宗指，選委會五大界別分別有300人，相信參選人要在當中找出2至3名提名人並不困難，料90個議席有足夠的提名票數，又認為日後候選人的質素或會更高，因為大家都旗鼓相當、勢均力敵。 日後資格審查過程將包括警察國安處及國安公署，而國安顧問由中聯辦主任駱惠寧擔任，會否令人認為中聯辦插手？譚耀宗認為不需排斥或質疑，因審查要就國安事宜回應，如只有秘書處未必合適，因沒有調查權。

官員不參選可任資審委

譚耀宗今早在電台節目表示，由主要官員擔任資格審查委員會符合預期，因官員一定熟悉法律，又不會參選，若審查委員會委任民間人士，對參選人的資料掌握或會不足，故有需要引入警方國安處作審核。

被問到DQ理由有否可能公開，譚耀宗指交由審委會決定，但他個人認為未必會詳細指出，因為或影響到不被採納者，相信最終審委會如何決定，或會因應當事人所言，相信做法會公平、公正。

滅罪會、防火會不在基本法規範 可參與選委

改組後的選委會，區議會席位被全數取消，但加入了分區委員會、撲滅罪行委員會及防火會。譚耀宗表示，人大常委會認為《基本法》第97條指區議會是區域性諮詢組織，負責向政府提出意見，只是後來發展下去，區議員在政治架構參與愈來愈多，故要思考是否回歸初心，不再讓區議員做有關工作。

新增的分組界別包括合共156席港九新界分區委員會、滅罪委員會及防火委員會代表。譚耀宗指，有關受委任的地區人士具經驗，在不同方面有積極表現，整個組合希望加入基層、地區組織代表，令區議員回歸基本法原意，成為非政權區域組織，就地區環境衛生、文娛康樂向政府提意見，以諮詢性質為主。

譚耀宗在另一節目上解釋，有關組織在《基本法》內未被提及，只是特區政府的架構，故可找他們參與，強調他們不是《基本法》內的組織，層次不同。

在第四界別中，基層社團及地區社團佔60席。譚耀宗指，據了解港府日後將設有附表，會將代表性較強的團體加入附表，相信中央及特區有研究哪類團體合適。至於同鄉會、社團將有60席，他認為不算很多，指一些組織一直服務市民做得比較好，而新的設計又希望有基層在內，故吸納他們順理成章。



至於新制度在選委會內大幅削減個人票，譚耀宗指，選委會原本設「功能團體」，就是希望以團體為主，只是後來變得由個人投票都可以，故今次只是希望返回設計原意，回到原來方式。

選委會總召集人地位較特首「超然」 應論資排輩

另外，選委會新設召集人制度，並設一名「總召集人」，譚耀宗解釋，若法律上可解決就用法律，但當出現未能預料問題，必要時需要總召集人「兜底」，故其地位較特首「超然」，需要與選委商量如何解決問題。



譚耀宗表示，由國家級領導人負責總召集人工作，有代表中央意味，地位較特首超然，指香港達有關層次人士不多，大家「心知肚明」誰人可擔任，但認為不需要馬上設立，等必要時才發揮作用。 被問到全國政協副主席董建華及梁振英誰人較合適，譚耀宗指，不想評論，對自己及當事人不公道，但若論資排輩時就計年資。

至於本港普選目標，譚耀宗指，2014年若通過普選決定，就不會有今天的局面，出現更多嚴重問題，故中央才出手糾正。他指若市民支持、政府運作良好、「一國兩制」成功落實，「咪繼續去囉，方向正確，行起來咪快囉」。

被問到今次改制沒有了「政改五部曲」，日後特區政府是否沒有了政改主導權時，譚耀宗回應指，修訂一直是人大常委會的權利，只是曾經出現可以由港府提出，因而設計了「五部曲」安排。他相信經過今次改制之後，已代替了原先的修訂；如果港府日有意，可向人大常委會提出。