選舉改制｜麥美娟指民主黨應續戰立會　劉慧卿批新制下參選無尊嚴

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-05 18:12

人大常委會日前通過修改本港選舉制度，日後立法會的直選議席由目前35席大幅減少至20席，並增加40個選委會議席。工聯會立法會議員麥美娟今天（5日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問時表示，選舉制度修改後，立法會的組成更有廣泛代表性，有別於以往選舉導向的議會，料有更多具能力但不善於參選的人加入，料日後議會工作更務實。 麥美娟續指，民主黨應繼續參加選舉，認為議會不可以只得一把聲音，「看事情一定要全面」，笑言劉慧卿可「出山」參選，卿姐直指自己一定不會出選。 劉慧卿批評，新制度下加設各種關卡篩選參選人，令人覺得參選沒尊嚴，亦有市民認為沒有意義，更不解政府為何規管白票，「如果大家認為選舉有意義，有尊嚴，當然會投票。」

工聯會立法會議員麥美娟認為，選舉制度修改後議會的組成更有廣泛代表性，有別於以往選舉導向的議會，料有更多具能力但不善於參選的人加入，料日後議會工作更務實。（周禮希攝）

劉慧卿在網台節目《議會內外》上表示，自己曾7次參選立法會，指以往參選很簡單，只須審視參選人是否符合永久性居民，但現在卻有很多條件要審查，參選人又要在五大界別取得提名，在這個情況參選的情況相當難受，亦有市民認為新的選舉制度下參選並無意思，政府卻更下一城想規管投白票。

麥美娟表示，相信中央改變制度不是對建制派不滿，若中央對建制不滿就不會委以重任。她認為，日後的議會不再需要「選舉傑出者」或「做show很叻的人」，而是選出務實參政的人。麥續指，一些很懂得做事的人，未必很懂得參選，希望新制度可以讓不同的人均衡參與。

麥美娟（右）表示，鼓勵民主黨繼續參加選舉，因她亦認為議會不可以只得一把聲音，「看事情一定要全面」。（周禮希攝）

麥美娟呼籲民主派繼續參選 不認為有人可取代工聯會

不少泛民主派傾向不再參選，麥美娟表示，鼓勵民主黨繼續參加選舉，又認為議會不可以只得一把聲音，「看事情一定要全面」。

有指日後新的建制派會取代目前建制派的地位，麥美娟相信不會出現上述情況，料日後建制派將多了人參與議會工作，不認為有任何人可取代任何人，例如工聯會歷史悠久，亦是本港最多會員的工會，不認為有人會取代他們的基層勞工工作。

被問到是否認為過於選舉導向的議會不好時，麥美娟回應指，過去二十多年，每場選舉也會增加社會撕裂，參選者希望在選舉爭勝，並非任何人的錯，故不論是建制或泛民，也較易受歡迎的人能當選，參選人亦較集中爭取其界別的利益。她認為過分選舉導向的立法會，無法從全局考慮政策，希望改革選舉制度後，透過更均衡參與的議會解決問題。

麥美娟笑言羅致光如不想做 可交棒何啟明任勞福局長

疫情之下，建制與泛民跨黨派曾呼籲政府推出失業援助金，但被勞工及福利局局長多次斷言拒絕。麥美娟在節目上批評羅致光，重提曾叫他「如果不想做，不如俾何啟明做啦」。不過，她補充指，相信中央不會只因羅拒推失業援助而要求他辭職，但批評羅對基層關心不足。她續指，未來整個政府都應關心基層，設立失業援助的制度。

麥美娟在節目上一度更反客為主，問到羅致光仍是民主黨員時，是否也是不願聆聽意見。劉慧卿指，她加入民主黨時，羅致光已不是該黨中委，直指不是與羅致光很熟。