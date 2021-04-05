選舉改制︱政府研規管白票　謝偉俊：鼓吹杯葛或犯煽動罪、國安法

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-05 10:46

人大常委會上周通過修改香港選舉制度，立法會直選議席大削、選舉委員會改組並刪除區議員席位、設立資格審查委員會等。政制及內地務局局長曾國衞、律政司司長鄭若驊近兩日先後提到，會「研究現行制度是否足夠」處理白票的現象，引起爭議。 建制派立法會議員、律師謝偉俊今日（4月5日）在港台節目上表示，實際上白票很難規管，同時白票本身不會影響選舉結果。不過他指，當行為上升至有規模、有組織、無差別杯葛選舉時，有機會觸及現時《刑事罪行條例》第9、10條，即俗稱「煽動罪」。如情況極端，甚至有機會踩中《港區國安法》。

謝偉俊：如情況極端 不排除踩中《國安法》

謝偉俊指，過往從來沒有任何架構機制處理白票的現象，實際上也很難操作規管，香港的法例也沒有要求選民必須投票，白票也不會對選舉結果有實質影響，所以難以有足夠理據指「叫人不投票」的行為犯法。他又指，個人認為現階段未有需要刻意立法規管白票現象，過往的選舉也有人鼓吹過集體投白票，但大多不成功，如果一下子改變太多規則、太過嚴苛，相信市民也難以適應。當然日後如情況有變，例如牽涉到外國勢力時，那就另作別論。

謝偉俊續指，若有關行為上升至有規模、有組織、無差別地煽動對整個制度的憎恨，現行法例可限制相關行為，即《刑事罪行條例》第9、10條關於「煽動意圖」的條文（俗稱煽動罪）。他提到，一些人鼓吹投白票期間講述的理由，若牽涉抵制政府運作、挑起不同階層仇恨、講述官商勾結等，如果中間出現一些煽動文字，挑起民間分化、藐視整體社會，有機會觸及該法例。他指，該條例過往很少動用，但不等於其原則不用留意。

謝偉俊回覆《香港01》記者查詢指，按照法例內容，這些煽動文字一旦引起對香港司法的憎恨、藐視或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意等，都可能觸犯法例，條例本身有一定灰色地帶。他更指，當鼓吹的行動規模太大，變得情況極端，甚至有機會踩中《港區國安法》中「顛覆國家政權罪」嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能的條文。

謝強調，上述言論只是從法例的字面作基本理解，現時沒有人知道上述兩條法例的「天羅地網」會延伸到什麼地方，社會仍在摸索當中，但觀乎近月香港的社會狀況，他傾向相信執法當局可能會採「比較進取」的標準，呼籲市民不要以身試法。

羅健熙：係咪要投晒票支持政府先得？

民主黨主席羅健熙指，完全無法理解曾國衞和鄭若驊的說法理據何在，首先白票對選舉結果完全沒有影響，況且當所有候選人都不支持時，白票都是一種表態，「如果咁都唔得，到底你想點？係咪所有人要投票支持政府先得？」他指，不知政府官員是隨口說說還是真的想修例管白票，如果政府是認真要做，完全是「離開文明程度」之舉。

根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第14條(1)，任何人以「欺騙手段」，誘使另一人在選舉中不投票，或是令另一人誘使第三者在選舉中不投票／在選舉中不投票予某候選人或某些候選人，即屬在選舉中作出舞弊。有人關注到，日後宣稱選舉不民主，呼籲市民不投票，是否也會被當成「欺騙手段」。

羅健熙認為，政府現時經常都找很多不同罪行，達到一定的政治目標，因此不排除政府會如此執法。他指，過往這條法例的用處，只是針對一些明顯的誤導行為，如騙選民說身份證已失效等，而不是判斷政治環境的言論。他指，如果政府以現有條例不斷鑽空子，情況令人不安。